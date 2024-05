L'Espanyol torna a l'elit després de remuntar contra l'Osasuna

L’Espanyol, equip que va eliminar l’AEM a les semifinals del play-off, torna a la Lliga F al cap de tres anys al derrotar ahir l’Osasuna (3-1) i capgirar l’1-0 de l’anada en un duel amb domini clar de les blanc-i-blaves, que es van avançar per 3-0 i encara van tenir més ocasions per ampliar la seua renda. La màxima responsable del projecte blanc-i-blau és la urgellenca Dolors Ribalta, que compleix el seu segon any com a directora de futbol femení del club.