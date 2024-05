Xavi Hernández, més fora que dins del Barça

detail.info.publicated agències detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Tres setmanes després que el club anunciés la seua continuïtat i ser ratificat per la junta directiva fins juny de 2025, Xavi Hernández torna a estar al disparador i tot apunta que no serà el tècnic dels blaugrana el pròxim curs. Així ho ha avançat RAC1 i ho ha pogut confirmar EFE. Tot arranca de les declaracions realitzades per Xavi Hernández en la vigília del partit davant de l’Almeria, en les quals l’entrenador blaugrana es va sincerar sobre la situació de l’entitat, una anàlisi que no hauria agradat a la directiva blaugrana, en especial al president Joan Laporta. "El soci ha d’entendre que tenim una situació econòmica que no té res a veure amb la de fa 25 anys. No estem en les mateixes condicions que els altres clubs. Jo ho entenc, i a això ens ajustarem. Volem competir pels títols, però el Barça necessita estabilitat i temps", va afirmar dimecres Xavi.

El discurs es contradiu amb el que, pel que sembla, van pactar ambdues parts quan van tancar la continuïtat de Xavi fins el juny de 2025 en una reunió feta el passat 24 d’abril al domicili particular del president. En la mateixa, Xavi s’hauria compromès a modular els seus missatges a la sala de premsa, sobretot respecte a la situació econòmica de l’entitat blaugrana i respecte a la plantilla.

Llegó Xavi Hernández a aquella reunió, amb la comissió esportiva, pràcticament sentenciat, després que la junta directiva hagués debatut hores abans sobre la inconveniència de la continuïtat de l’entrenador. Però Laporta i Xavi van arreglar les seues diferències i des del club es va anunciar que el tècnic, que tenia pensat dimitir al terme del present curs, compliria el seu contracte firmat fins el juny de 2025, davant del desconcert general. Ara el panorama ha tornat a canviar, malgrat que Xavi Hernández, conscient de l’embolic format per les seues declaracions, va intentar esmenar-les després de la victòria d’aquest dijous a Almeria.

"Vaig dir que la situació no és la millor, però que estem treballant tots per revertir-la. Aquí sempre hi ha soroll, però estic tranquil i amb il·lusió. Tinc molta il·lusió de començar la pretemporada. Continuo tenint l’honor d’estar en el millor club i amb tota l’ambició per guanyar títols", va insistir l’entrenador blaugrana. Tot apunta que Xavi acabarà la temporada i no continuarà. La incògnita rau a si dirigirà l’equip en els dos partits que queden (aquest diumenge davant del Rayo Vallecano i la setmana que ve davant el Sevilla) o si serà substituït abans.

El favorit per substituir-lo és el mexicà Rafa Márquez, entrenador del filial, encara que el segon equip barcelonista està immers en la promoció d’ascens fins finals de temporada i això podria facilitar que Xavi dirigeixi als blaugrana fins el partit davant del Sevilla.