Laporta planeja fer fora Xavi

Tres setmanes després que el club anunciés la seua continuïtat i ser ratificat per la junta directiva fins al juny del 2025, Xavi Hernández torna a estar en el punt de mira i tot apunta que no serà el tècnic dels blaugranes el curs vinent. Així ho va avançar RAC1 i ho van confirmar diversos mitjans. El tècnic va contactar ahir amb Laporta i va parlar amb els jugadors mentre el president es reunia amb tota la cúpula esportiva al Camp Nou excepte amb Deco, que segueix a Portugal. El president va citar a Xavi a una reunió a partir de dilluns per decidir el seu futur.

Tot arranca de les declaracions fetes per Xavi Hernández la vigília del partit davant de l’Almeria, en les quals l’entrenador blaugrana es va sincerar sobre la situació de l’entitat, una anàlisi que no hauria agradat a la directiva blaugrana, en especial al president Joan Laporta. “El soci ha d’entendre que tenim una situació econòmica que no té res a veure amb la de fa 25 anys. No estem en les mateixes condicions que els altres clubs. Jo ho entenc, i a això ens ajustarem. Volem competir pels títols, però el Barça necessita estabilitat i temps”, va afirmar dimecres Xavi.El discurs es contradiu amb el que, pel que sembla, van pactar les dos parts quan van tancar la continuïtat de Xavi fins al mes de juny del 2025 en una reunió feta el 24 d’abril passat al domicili particular del president. En aquesta trobada, Xavi s’hauria compromès a modular els seus missatges a la sala de premsa, sobretot respecte a la situació econòmica de l’entitat blaugrana i respecte a la plantilla. Va arribar Xavi Hernández a aquella reunió pràcticament sentenciat, però Laporta i ell van arreglar les seues diferències i des del club es va anunciar que el tècnic, que tenia pensat dimitir, compliria el contracte fins al 2025. El favorit per substituir-lo és el mexicà Rafa Márquez, entrenador del filial.

Tres blaugranes a l’equip ideal de la Lliga

Ronald Araujo, Ilkay Gündogan i Robert Lewandowski són els tres jugadors del Barça que formen part de l’Equip de la temporada de LaLiga 2023-24. Els premiats han estat elegits a través d’un sistema de votació de fans, dels mateixos capitans dels clubs i d’un comitè d’experts a partir dels nominats.

Isco es fractura el peroné i serà operat

El centrecampista del Betis Isco Alarcón pateix una fractura diafisial al peroné esquerre, la qual cosa podria obligar-lo a passar per quiròfan i es perdrà l’Eurocopa d’Alemanya.

Valverde renova per un any amb l’Athletic

L’entrenador de l’Athletic, Ernesto Valverde, ha renovat per un any més i arrancarà la novena temporada al capdavant de l’equip blanc-i-vermell.