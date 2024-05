Campions de Grècia i els EUA

La ITF Junior-Club Tennis Lleida-Catalonia Open va coronar ahir com a campions el nord-americà Michael Antonius i la grega Eleni Karantali. L’última jornada va començar amb la final femenina, disputada per la belga Anastasia Huigsegoms, tercera cap de sèrie, i la grega Eleni Karantali, una jugadora procedent de la fase prèvia, que es va imposar per 6-2, 1-6 i 6-1.

A continuació es va disputar la final masculina entre l’ucraïnès Roman Venger, primer favorit, i el nord-americà Michael Antonius, sisè cap de sèrie. Venger, campió en dobles, no va poder fer el doblet al caure davant d’Antonius per 6-1 i 6-2.Val a recordar que divendres es van decidir la resta dels campions, que van ser, en l’apartat masculí, el suís Oscar Baumgartner i l’esmentat Roman Venger, primers caps de sèrie, i en el femení, la peruana Ylemi Lugiana Muelle i l’espanyola Carla Muro, quartes favorites.La ITF Junior-Club Tennis Lleida-Catalonia Open forma part del circuit mundial júnior de la Federació Internacional de Tenis. En la prèvia hi va haver sis lleidatans (Nadia Romero, Borja de Bufalà, Roger Dolcet, Bruno Melé i Axel Romero, del CT Lleida, i Anna Noguero, del Natació Lleida), però cap d’ells va passar al quadre principal. Hi havien accedit directament uns altres sis (Víctor Palomar, Lande Culleré, Jordi González, Adrià Franco, Cèlia Torrelles i Maria Pardo, els 5 primers del CT Lleida i l’última formada al club però amb llicència de l’Atlètic Laietània).