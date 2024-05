Una festa esportiva

Un total de 674 nens i nenes de quinze escoles de Lleida van participar ahir en la 24 edició de la Milla Urbana Escolar, XXVI Memorial Jeroni Saura, que enguany va tenir com a escenari les pistes del Camp Escolar a causa de les obres que s’estan fent actualment als Camps Elisis.

Amb caràcter esportiu, però també festiu i en record de Jeroni Saura, la Milla és una cursa sobre asfalt que consisteix a córrer una distància total de 1.609 metres en el menor temps possible. A més, partint de l’edat dels nens que hi participen, es fa una adaptació de la distància perquè tothom pugui córrer en funció de les seues capacitats i necessitats.La Milla Urbana Escolar, que una edició més va comptar amb un nombrós públic amb la presència de les famílies dels joves atletes, té com a objectiu fomentar l’esport en els més joves atansant-los a l’apassionant món de l’atletisme que va celebrar ahir una altra Festa de l’Esport Municipal.Les escoles de la ciutat participants van ser Riu Segre, Camps Elisis, El Carme, La Mitjana, Pràctiques I, Pràctiques II, Sant Josep de Calassanç, Sagrada Família, Joan XXIII, Pardinyes, Lestonnac, Santa Anna, L’Espiga, Episcopal i Ciutat Jardí.Aquesta competició d’esport formatiu, que organitza la regidoria d’Esports de la Paeria, marca cada any la clausura del curs de les Escoles Esportives Municipals, al mateix temps que recorda també la figura de Jeroni Saura, que va ser professor de l’Inefc i màxim impulsor de l’esport escolar al qual es ret homenatge amb aquest esdeveniment.