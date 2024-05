Jornada solidària a Golmés per a Acudam i l'escola Siloé

El camp de futbol de Golmés va acollir ahir per segona vegada la jornada de futbol inclusiva i solidària Passa-la!, organitzada pel jove creador de contingut de Bell-lloc d’Urgell Issam Charach en benefici d’Acudam i l’escola Siloé. Un total de 80 persones distribuïdes en sis equips mixtos provinents d’Acudam, l’escola Siloé, periodistes i creadors de continguts rellevants de diferents plataformes van ser els protagonistes del campionat. Pau Segarra (Cullera), Alicia Gálvez, Jony de Viviendo en la calle i Adrian Sánchez són alguns dels influencers que van participar en l’esdeveniment solidari, els quals sumen entre ells fins a més de 5.000.000 de seguidors. El campionat va ser retransmès en directe pel canal de Twitch d’Issam Charach i d’altres generadors de contingut. L’esdeveniment va comptar amb el suport de l’ajuntament, la Diputació, empreses i entitats del territori. Els fons es van captar per la venda d’entrades, via finançament col·lectiu i amb la subhasta d’una samarreta del PSG firmada per Luis Enrique.