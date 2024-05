L'Atlètic Lleida és de play-off

L’Atlètic Lleida va empatar ahir 1-1 davant del tercer classificat, el Vic, i es va assegurar una plaça al play-off d’ascens a Tercera RFEF. Els lleidatans, malgrat que depenien de si mateixos, es jugaven la sisena plaça amb el Valls, que tampoc va poder guanyar el seu partit davant del penúltim classificat, la Guineueta (3-3). Per moments, la classificació va arribar a posar-se bastant costa amunt per als de Cappont, però el gol de Konu al minut 76 va aclarir tots els dubtes i els va permetre consolidar la sisena posició. Dissabte vinent, els de Bartolo es veuran les cares, de nou, amb el Vic en l’anada de les semifinals dels play-offs, que es disputarà a les 18.00 al Ramon Farrús.

En els primers instants del partit es va notar que els lleidatans es jugaven moltes més coses que el rival, que ja tenia assegurada la presència a la fase d’ascens a Tercera RFEF. Els de Bartolo van ser els clars dominadors en els compassos inicials i van estar a punt d’avançar-se al minut 4, després que Konu rematés una centrada de Bayu que se’n va anar fregant el pal. Amb el transcurs dels minuts, el Vic va millorar però no va aconseguir inquietar la porteria defensada per Puiggròs fins al minut 27, quan Serra va rematar una gran centrada de Quer, que la defensa lleidatana va treure. En els últims minuts del primer temps, els dos equips van deixar de pressionar i se’n van anar al descans amb empat a zero.En el segon temps, la tònica semblava que seria la mateixa que en la primera meitat, amb un Atlètic Lleida dominant en atac i un Vic buscant el contraatac. Tot i així, al minut 50, Gil va rebutjar una pilota que es va colar a l’esquena de la defensa i Serra ho va aprofitar per marcar l’1-0.Després del gol, els de Cappont van tornar a la càrrega, però amb el pas dels minuts el Vic semblava sentir-se més còmode amb la pilota i els nervis començaven a aflorar entre les files lleidatanes. Tanmateix, al minut 76, Konu va rebre la pilota a la vora de l’àrea rival i amb un xut que va tocar en un defensor va igualar el partit i va donar una mica de tranquil·litat als seus (1-1). En els instants finals, els dos equips van tornar a abaixar la intensitat i van donar per bo l’empat per no córrer riscos.

Xavier Bartolo: “Hem estat capaços de complir l’objectiu”

Desprès del matx, el tècnic de l’Atlètic Lleida, Xavier Bartolo, va declarar que “hem disputat un partit molt important, que ens deixava sense marge de maniobra i hem estat capaços de complir l’objectiu. Necessitàvem, com a mínim, un punt per certificar la nostra presència al play-off i hem mostrat un bon nivell per aconseguir consolidar-lo”.L’entrenador lleidatà també va dir que “el partit se’ns ha posat molt en contra amb l’1-0 del Vic, però l’equip ha estat capaç de reaccionar. Hem d’estar satisfets. Ara toca celebrar una mica aquest empat i la classificació, però a partir de demà ja començarem a preparar el pròxim partit de play-off, que torna a ser contra el Vic”, va concloure.