“Avui és un dia molt trist, ens toca passar el dol”

detail.info.publicated ARNAU VILÀ FONT detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’entrenador del Lleida, Ángel Viadero, va començar la roda de premsa dient que “avui és un dia molt trist per a nosaltres, no hem pogut trobar els camins per aconseguir un resultat positiu en un partit que ens ha costat molt. Ara només ens queda passar el dol i demanar perdó a aquesta gran afició”. El càntabre va puntualitzar sobre el partit: “Ens ha costat molt generar perill, ells han competit molt bé i ja a la primera part hem passat conflictes. Buscàvem un gol que ens tornés a posar en l’eliminatòria però no vèiem la manera de marcar, ells han estat més intensos i han merescut passar, només felicitar el rival per l’eliminatòria.”

Sobre la temporada, el tècnic va destacar que “hem anat de més a menys. Hem tingut una segona volta molt difícil en què els resultats en partits importants, fins i tot la sort, no ens han afavorit. Durant tota la temporada hem treballat molt i bé, però potser en la segona volta ens ha faltat aquella harmonia de la primera”. Viadero va afegir que “aquesta temporada hem il·lusionat una ciutat, amb un equip creatiu i valent. He vist que molta gent jove s’ha bolcat amb l’equip i això m’ha omplert molt. També el club ha anat fent passos per créixer dia a dia i construir un futur millor”. Sobre el seu futur al club, Ángel Viadero va acabar afirmant que “ara mateix no estic per pensar-hi. Simplement vull passar el dol, com ho faran els meus jugadors. Jo només volia fer-ho al millor possible durant la temporada”.

“Ara no hi penso. Només vull dir que he fet tot el possible per l’equip i l’afició”

Per la seua part, Òscar Rubio va afirmar que “hem anat tota la segona volta a remolc i això ens ha afectat”. Finalment, Joan Campins, també amb ulls plorosos, va concloure que “només puc demanar perdó a aquesta gran afició. He trobat un lloc perfecte, on soc feliç, però ara no sé el que passarà”.