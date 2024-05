El Lleida Esportiu ha rebut set ofertes per Quadri i Pereira ho té clar: hauran de pagar la clàusula

Luis Pereira va assegurar que el centrecampista nigerià Quadri Liameed, amb contracte en vigor i un dels jugadors més aclamats per l’afició, seguirà la pròxima temporada tret que un altre club aboni l’import de la clàusula, que no va voler revelar.

“A Quadri no el traspassaré. És un jugador molt important per a l’equip. He rebut fins a set ofertes per ell i no he volgut vendre’l”, va assenyalar. A banda de Quadri, tenen contracte en vigor Cortijo i Musa i s’ha ofert la renovació al lesionat de gravetat Neyder Lozano.

Ahir, a les xarxes, alguns usuaris es van preocupar per la possibilitat que no renovi Chuli, que va llançar un missatge: “Família! El meu futur no el sé ni jo, tranquil·litat. Ja hi haurà temps de parlar del que ve”, al costat d’un cor blau.