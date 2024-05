El Balàfia organitza jornades per captar jugadores

La UE Balàfia vol crear equips femenins i per a això ha convocat unes jornades de portes obertes a les instal·lacions, entre el 3 i el 7 de juny, amb l’objectiu de captar jugadores. El perfil que busca el club són futbolistes nascudes entre els anys 2006 i 2016, és a dir, que puguin formar part d’equips d’F7 i també d’F11 a partir de la categoria infantil.

Segons el president del club, Paco Rodríguez, “cada vegada estem veient que hi ha més demanda de futbol femení i molts pares i mares ens ho han demanat. Dels aproximadament 350 futbolistes que tenim en el club, només quatre o cinc són noies que juguen en equips mixtos. El que volem és que hi hagi una secció potent de futbol femení i volem començar a partir de la pròxima temporada”, va explicar Rodríguez.En l’escrit que acompanya el cartell que anuncia la convocatòria de portes obertes, difós a través de xarxes socials, la UE Balàfia ja deixa clares les seues intencions: “Volem ser l’alternativa també en el futbol femení i no t’ho pots perdre!” A Lleida ciutat, els dos clubs dedicats al futbol femení per excel·lència són l’AEM i el CF Pardinyes.D’altra banda, a partir del dilluns 10 de juny està previst que comencin les obres de substitució de la gespa artificial del camp municipal Manuel Lorite de la UE Balàfia.

L’abril passat, la Paeria va adjudicar les obres a l’empresa Mondo Ibérica per un import de 155.890,41 euros, més IVA. El termini màxim d’execució de les obres és de cinc setmanes. La novetat és que també se substituirà la gespa del camp de futbol 7 de l’esmentat club. I en aquest cas, segons ha pogut saber aquest diari, es farà càrrec del cost dels treballs la mateixa empresa que farà el canvi, Mondo Ibérica, ja que pel que sembla en l’anterior gespa es van trobar alguns defectes de fabricació. La substitució de la gespa del Municipal Manuel Lorite és una antiga reclamació de la UE Balàfia. L’actual es va instal·lar el 2007, de manera que ha superat àmpliament la vida útil d’aquest tipus de superfícies sintètiques, que va causar el seu deteriorament amb el pas del temps i va provocar lesions, algunes de les quals, greus.