Aliaga: “Anem a totes”

detail.info.publicated Xavier Pujol detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Ahir va arrancar la batalla per ser la seu de la Final Four d’ascens a la Lliga ACB 2023-2024, que es disputarà els pròxims 8 i 9 de juny i d’on sortirà el segon equip que pujarà a la màxima categoria, un objectiu per al qual, a banda del Força Lleida, també han presentat candidatura Estudiantes, San Pablo Burgos i Gipuzkoa.

Conscient que s’enfronta a ciutats de molt potencial com són Burgos, que ja va acollir la fase final la temporada passada, Sant Sebastià i, especialment, Madrid, el president del club, Albert Aliaga, va assegurar ahir que la candidatura que van presentar ahir davant de la Federació Espanyola “té opcions”, i va voler puntualitzar: “Sabem els rivals que hi ha, però estem convençuts que tenim les nostres opcions i les hem d’explotar, i així ho hem fet en el dossier que hem presentat, en el qual expliquem el que volem fer i el que oferim. Ens presentem convençuts que tenim possibilitats, altrament no ho hauríem fet, així de clar.”D’altra banda, la junta directiva del Força Lleida va prendre la decisió definitiva de licitar per la Final Four la setmana passada, tal com va publicar SEGRE dimarts passat, després d’aconseguir un compromís verbal tant de la Paeria com de la Diputació que en cas d’aconseguir l’ascens a la Lliga ACB ambdós organismes augmentarien substancialment les seues subvencions.Amb el suport de la Federació Catalana que presideix el lleidatà Ferran Aril, Aliaga confia que la comissió executiva de la FEB, que ha de decidir la candidatura guanyadora just la setmana que ve, valori el projecte en el seu conjunt i no el potencial de les ciutats que s’hi presenten, i advoca en aquest sentit que “seria molt bo per al bàsquet” que aquest “es descentralitzés”.El cost econòmic de la Final Four s’acostarà als 100.000 euros, una quantitat que el club veu factible assumir. “Sabem el que significa i com l’hem d’afrontar. No hem demanat ni un euro d’ajuda pública i tot ho sufragarem nosaltres amb l’ajuda de patrocinadors. No ens llancem a la piscina sense saber com ho farem, som conscients amb qui ho farem i com”, va explicar Aliaga, que també prepara activitats per a aquell cap de setmana.

Es plantegen contractar un autocar a Alacant

El Força Lleida està sospesant la possibilitat d’organitzar un autocar per acudir al tercer partit de l’eliminatòria que es disputarà demà a Alacant. Ahir ja eren més d’una vintena els aficionats apuntats i, si la xifra augmenta, el club contractaria un autocar.

Pantalla gegant a l’Aplec del Caragol

El Força Lleida i la Fecoll han unit esforços i demà divendres, dia que arranca el tradicional Aplec del Caragol, muntaran una pantalla gegant a la zona de la Glorieta dels Camps Elisis per seguir el partit davant l’Alacant.

“Volem guanyar per tenir més descans”

Djole Simeunovic va reconèixer ahir que l’objectiu de l’equip és guanyar demà i “tenir temps per descansar per a la Final Four. Espero que puguem acabar el treball com més aviat millor, crec que som millor equip”.