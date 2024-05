El Lleida Handbol renova Raigal i tota la plantilla

detail.info.publicated Xavier Pujol detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Lleida Handbol Club, que aquesta temporada ha aconseguit de forma folgada la permanència a la Divisió d’Honor Plata, ha tancat ja la continuïtat de l’entrenador, Iban Raigal, que complirà la quarta temporada a l’equip, i de la totalitat de l’actual plantilla, amb l’única baixa de la portera riojana Marta Villoslada, que a l’acabar la Lliga ja va tornar a Logronyo. El club només està negociant el fitxatge d’una portera que faci competència a la del planter Geo Milea, que ha renovat igual com les jugadores de pista Marina Graell, Esther Pérez, Henar Martínez, Sofia Feliu, Aiora Orexa, Alicia González-Masero, Jone Hijosa, Merli Baró, Caterina Rocío, Minerva Soto, Jenny Nana i Valentina Bastarrica.

“Hem acabat molt contents amb el treball de la plantilla i si no sorgeix alguna oportunitat, sobretot d’una jugadora que vingui a estudiar Lleida, no anirem al mercat més que per fitxar una portera. Creiem que l’equip és prou competitiu”, assenyala el director esportiu, Txema del Rosal, que va mostrar la seua confiança en el tècnic. “És la clau. El vaig entrenar quan tenia 12 anys i ens uneix una gran amistat i al costat de la resta de membres forma un gran cos tècnic”, va assenyalar. També va revelar que el club intentarà tornar al grup valencianocatalà després d’haver jugat aquest any al nord per imposició de la Federació Espanyola, la qual cosa ha costat a l’entitat un desfasament en el pressupost d’uns 6.000 euros pels desplaçaments.Per la seua part, Iban Raigal es va mostrar satisfet per continuar una campanya més a l’equip i va destacar la bona temporada realitzada en un grup dur. “Ens va costar adaptar-nos, però al final vam poder acabar amb objectius una mica més ambiciosos dels que teníem, i aquesta ambició és la que volem mantenir la temporada pròxima. Hi ha una bona base perquè hi hagi bons resultats i veiem que la plantilla és jove i té molta projecció”, va assenyalar.

L’equip lleidatà va arrancar aquest diumenge la Copa Catalana guanyant el Gavà, també de la Divisió d’Honor Plata, per 25-32 malgrat no comptar amb cap portera, ja que l’única de què disposa ara, Geo Milea, s’havia lesionat dos dies abans. La pivot Jenny Nana va ser l’engarregada de substituir-la amb bona nota. Ara el Lleida visitarà el Sant Joan Despí B per un lloc a la Final Four.