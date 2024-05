El Bell-lloc, a Nacional Catalana 10 anys després

detail.info.publicated Xavier Pujol detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Club Patí Bell-lloc, amb 51 anys d’història, tornarà a jugar la pròxima temporada a la Nacional Catalana, la tercera categoria de l’hoquei patins, una dècada després. El club del Pla d’Urgell, que va arribar a militar a la Segona divisió estatal, l’actual OK Lliga Plata durant deu temporades consecutives, entre el 1995 i el 2005, ha encadenat el seu segon ascens en dos anys, a Primera i ara a Nacional Catalana, seguint el full de ruta que es va marcar el 2022 per tornar a ser un dels referents de l’esport rodat a la província.

El club ha passat en dos temporades d’estar a les portes de la desaparició, amb només un equip sènior a Segona Catalana i un prebenjamí, a tenir-ne actualment cinc i l’escola, amb prop d’una vintena de nens i nenes i gairebé setanta en tota l’entitat, una xifra que la pròxima campanya s’incrementarà amb la creació de dos conjunts més de base, un dels quals femení (minifem), el primer en la història de l’entitat. “Hem tornat a despertar la il·lusió per l’hoquei a Bell-lloc, a disfrutar de nou”, assenyala el president, Jaume Galán, que compleix el seu sisè mandat i que reconeix que el pròxim repte serà assolir l’OK Lliga Plata. “No renunciem a res. Mantenir-nos serà un èxit, però el repte és l’ascens a Plata, que per a una població d’uns 2.000 habitants seria un gran assoliment”, va assegurar.

En dos anys ha passat de dos equips als set que tindrà, un de femení, el primer de la seua història

El Bell-lloc va fer un salt de qualitat fa dos temporades amb el retorn de tres jugadors de la localitat que estaven jugant a l’elit, com el porter Gerard Folguera, llavors al Lleida Llista d’OK Lliga; Pol Franci, que venia del Manlleu de la mateixa categoria, i Iker Bosch, del Ploufragan francès, que és l’actual coordinador de l’entitat. “Hem aconseguit dos dels reptes que ens havíem proposat fa dos anys, ascendir a Nacional Catalana i ampliar la base, que és fonamental de cara al futur”, va assenyalar Bosch, que té clar que el repte per a la pròxima temporada “serà consolidar la categoria, i si estem amb opcions de lluitar per l’ascens a Plata, ho intentarem, però no serà gens fàcil. Caldrà reforçar-se bé”, va assenyalar.

El Mollerussa descendeix a Primera i el Juneda, a Segona

L’hoquei patins lleidatà està vivint el millor moment de la seua història. La temporada que ve tindrà tres equips a l’OK Lliga, el Llista i l’Alpicat a la categoria masculina i el Vila-sana a la femenina, amb la possibilitat que n’hi hagi un de quart si l’Alpicat femení guanya el play-off. Per baix la situació no és tan positiva, ja que el Mollerussa va certificar aquest diumenge passat el descens de Nacional Catalana, de forma que no hi haurà derbi amb el Bell-lloc, i el Juneda també ha baixat, en el seu cas a Segona.