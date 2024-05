El Lleida Esportiu iniciarà els tràmits per convertir-se en Societat Anònima Esportiva

El Lleida Esportiu, ara Lleida CF, iniciarà els tràmits per convertir el club en SAE (Societat Anònima Esportiva). Ho ha dit avui en roda de premsa el president, Luis Pereira, tal com va avançar en declaracions a SEGRE el mes de març, on va afegir que voldria que "la gent de Lleida tingui majoria de vot en temes essencials”.

L'adjunt a la presidència del club, Marc Torres, ha ampliat que els tràmits per canviar la forma jurídica del club començaran un cop s'hagi pactat els terminis per liquidar el deute amb Hisenda i Seguretat Social. "Esperem arribar a un acord abans del 30 de juny i a partir d'allí començar el procés per ser SAE, una cosa que no es fa d'avui per demà sinó que requereix temps".

Aquest canvi s'inclou en la idea del Lleida que la propera temporada sigui "la definitiva per sanejar el club", segons ha afegit Torres, que també ha anunciat que es reforçarà del departament de màrqueting en els propers dies.

Ofertes per Quadri

En l'apartat esportiu, Pereira ha reconegut que el Deportivo, recent ascendit a Segona Divisió, ha fet dues ofertes per endur-se Quadri Liameed però ha deixat clar que "nosaltres no volem que marxi i si no paguen la clàusula de rescissió, no se n'anirà".

Pel que fa a la continuitat d'Ángel Viadero com a entrenador, el director esportiu, Raúl Fuster, ha explicat que "hem tingut reunions amb ell y ara ens hem donat uns dies per decidir què és millor pel club". "Es veritat que en deu o quinze dies volem tenir decidit qui és l'entrenador", ha afegit Fuster, que ha qualificat la tasca del càntabre aquest any i mig a la banqueta com a "extraordinari".

A més, ha remarcat que "li hem de donar valor al que hem aconseguit aquest any i mirarem de millorar pel vinent, tot i que no podem posar la pressió d'haver d'ascendir des d'un inici". Pel que fa als fitxatges, ha dit que "la idea del club és seguir sent protagonistes i, sigui qui sigui l'entrenador, hi ha incorporacions o renovacions que són de club".

Pel que fa a l'apartat social, Marc Torres ha celebrat que "aquesta temporada ha servit per recuperar la il·lusió, amb una mitjana de 4.000 espectadors al Camp d'Esports, quan fa poc érem 200". "Per nosaltres era fonamental que la ciutat es tornés a sentir orgullosa del club i és moment de mantenir-ho perquè també ens puguin ajudar més empreses del territori".