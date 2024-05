La tercera edició de la tirada Shotgun, organitzada pel Club Tir Olímpic Lleida, va ser un èxit de participació, amb vora 60 tiradors de tot Catalunya. El torneig va recaptar uns 1.400 euros per a Afanoc, l’Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya, el doble del recaptat el 2023. Entre els obsequis sortejats, aportats per patrocinadors, hi va haver una escopeta donada per l’Armeria Ravell, de Barcelona.