detail.info.publicated agencias detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El pilot italià Francesco Bagnaia (Ducati) ha conquerit la victòria aquest diumenge a la cursa de MotoGP del Gran Premi de Catalunya, sisena prova del Mundial de motociclisme, per davant de Jorge Martín (Ducati), que continua al capdavant de la general del campionat, i del lleidatà Marc Márquez (Ducati), que va ser capaç de remuntar des de la catorzena fins la tercera plaça.

A Montmeló, 'Pecco' va demostrar ser el més ràpid rodant sempre en ritmes de 1:40, que li van permetre prendre el cap de cursa a falta de sis voltes per al final i no perdre-la, rescabalant-se de la caiguda de dissabte en el gir final quan marxava primer que el va privar de celebrar la victòria.

D’aquesta manera, Bagnaia se situa segon del Mundial a 39 punts de Martín (155), que manté amb solvència la seua posició de privilegi amb el seu segon posat d’aquest diumenge. El més gran dels Márquez, per la seua part, va completar una espectacular remuntada que li fa situar-se tercer en la classificació, a 41 unitats del madrileny.

Tot just apagar-se els semàfors, el 'poleman' Aleix Espargaró (Aprilia), guanyador a l’esprint dissabte, va cedir dos posicions perquè Bagnaia passés a liderar la cursa per davant d’Acosta. Martín, per la seua part, aconseguia situar-se tercer en la segona volta per llançar-se a buscar la dupla davantera.

Dos girs més tard, el de Sant Sebastià dels Reis va superar el murcià, i un després va aconseguir el cap de cursa en avançar per l’interior a 'Pecco'. El de Mazarrón es va recuperar i, en la volta 6, també es va desfer del transalpí per llançar-se a la caça de Martín.

Tanmateix, la lluita d’Acosta va acabar a 14 girs per al final amb una caiguda en la corba 10, que el va fer incorporar-se a la cua del grup i que va deixar Bagnaia via lliure per arribar al madrileny. A poc a poc, va anar tirant a sobre de l’espanyol, i amb només sis voltes per davant va aconseguir l’avançament i va començar a escapar-se.

En el grup perseguidor, Marc Márquez (Ducati) se situava cinquè, per darrere d’Aleix Espargaró i de Raúl Fernández (Aprilia), després d’arrancar catorzè en graella. En la frenada de la corba 1 i a cinc girs per al final, el de Cervera es va situar quart, i en una volta posterior també va superar el de Granollers per entrar en el podi.

Així, Aleix va ser quart, mentre que Raúl Fernández va acabar sisè, per davant d’Alex Márquez (Ducati). A més, Maverick Viñales (Aprilia) va completar la prova tretzè, Acosta va ser catorzè, Joan Mir (Repsol Honda) va finalitzar setzè i Alex Rins (Yamaha), vintè. Augusto Fernández (KTM) no va poder acabar.