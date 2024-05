Kilian Jornet venç de nou en la Zegama-Aizkorri

Kilian Jornet va estar a l’altura de la seua llegenda i es va adjudicar al davant dels corredors africans i del polonès Bartlomiej Przedwojewski l’edició 23 de la marató de muntanya Zegama-Aizkorri, vorejant el rècord establert per ell mateix fa dos anys.

Jornet, que coneix bé aquest recorregut escarpat on havia vençut en deu edicions anteriors, va donar poca opció als rivals, ja que va marcar el ritme, i es va escapar en el primer quilòmetre tan aviat es va entrar en escenari de muntanya per adjudicar-se el seu onzè triomf en aquesta mítica prova. El seu primer triomf va ser el 2007 i també es va imposar en les edicions dels anys 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2019 i 2022.Imposant un ritme sostingut i intens, en què batia en cada punt de control els seus millors temps, només els kenians Kevin Kibet i Robert Pkemoi i el marroquí Elhousine Elazzaoui inicialment, li seguien l’estela fins a la meitat de la marató però sense opcions de superar-lo. Emmarcada en la Golden Trail World Sèries de carreres d’extrema duresa, l’edició actual de la Zegama-Aizkorri es va veure afavorida per la meteorologia, a diferència de la de l’any passat, ja que no va ploure i la temperatura temperada va permetre bons registres a les primeres figures d’aquesta disciplina.