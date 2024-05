Fermín i Pedri, principals novetats a la prellista

La primera trucada de Pedri des que Luis de la Fuente va prendre els comandaments de la selecció espanyola absoluta, més la citació de Fermín López i Ayoze Pérez, juntament amb el retorn de Nacho Fernández, Aleix García i Marcos Llorente, són les novetats de la primera llista de 29 jugadors per a la disputa de l’Eurocopa 2024.

Barça i Reial Societat són els equips més representats a la llista, amb cinc representants cada un, ja que a més de Fermín i Pedri, el seleccionador també va mantenir en la convocatòria els altres tres blaugranes habituals, Lamine Yamal, Ferran Torres i Pau Cubarsí.En un acte sota el lema A por la cuarta, apadrinat per llegendes de la selecció espanyola campions de l’Eurocopa com José Ángel Txopo Iribar, el 1964, Joan Capdevila, el 2008, i Fernando Torres, que va guanyar i va marcar a les finals del 2008 i 2012, De la Fuente va oferir una llista de 29 futbolistes que haurà de reduir a 26 elegits el 8 de juny que ve.Jugadors com Pau Cubarsí i Dani Vivian, que van ser novetats i es van estrenar com a internacionals en l’última trucada per a la disputa de dos amistosos davant de Colòmbia i Brasil, repeteixen en una convocatòria de la qual, respecte a l’última, cauen Pedro Porro, Pablo Sarabia i Gerard Moreno.Els 29 convocats es concentraran dissabte vinent 1 de juny a la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, tret de Nacho, Carvajal i Joselu per la final de la Lliga de Campions que disputa aquell dia el Reial Madrid a Wembley, i Laporte que juga divendres 31 de maig amb Al-Nassr la final de la Copa de l’Aràbia Saudita.Malgrat citar vint-i-nou futbolistes, De la Fuente va reconèixer que té al cap els 26 que disputaran l’Eurocopa d’Alemanya si no es produeix cap incident. “Jo ho tinc clar, però veurem la seua evolució en entrenaments, i amb les sensacions sortiré de dubtes. S’ho han de guanyar”. A més, es va mostrar convençut que “estem amb les mateixes possibilitats que d’altres grans seleccions per lluitar fins al final”.

El lleidatà Jastin, citat amb Catalunya

La Federació Catalana de Futbol va anunciar ahir dos canvis a la llista de l’amistós que enfrontarà la selecció catalana contra Panamà demà a Sabadell (19.00). Aleix García, en la convocatòria de De la Fuente per a l’Eurocopa, i el bètic Aitor Ruibal, per motius personals, no podran disputar el partit i el seu lloc a la llista l’ocuparan el lleidatà Jastin García, que aquesta temporada ha alternat el primer equip i el filial del Girona, i el barceloní Joan González, del Lecce. Així, Jastin es converteix en el segon lleidatà de la convocatòria, unint-se a Marc Cardona.

La selecció femenina es reuneix a Las Rozas

La selecció espanyola femenina va iniciar ahir la concentració per preparar el doble duel davant de Dinamarca de classificació per a l’Eurocopa 2025. Les 24 convocades es van citar ahir a Las Rozas i van fer un primer entrenament de portes obertes a les 19.00, abans de disputar el primer partit a Vejle divendres, abans de rebre el conjunt danès dimarts vinent a Tenerife. Entre les convocades es troben nou blaugranes recentment proclamades campiones d’Europa, mentre que la madridista Olga Carmona no es va unir al grup per lesió i serà substituïda per Leila Ouahabi.