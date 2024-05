Raúl Fuster renova com a director esportiu del Lleida fins al 2025

El Lleida Esportiu va anunciar ahir la renovació per una temporada, fins al juny del 2025, de Raúl Fuster com a director esportiu del club. Encara que es donava per feta la continuïtat de Fuster, que fa temps que treballa en la planificació de la temporada que ve, el club va fer oficial la renovació amb la qual comença el nou projecte esportiu per al curs 2024-25.

Raúl Fuster (Elx, 23-7-1985), jugador i capità del Lleida Esportiu entre 2013 i 2016, va tornar al club el setembre del 2019 per ocupar el càrrec de director de l’àrea de futbol. Només va ser-hi una temporada ja que li va arribar una proposta per ser el director esportiu del Club Costa City, un nou projecte professional de futbol base a Elx, la seua ciutat natal.Fuster va tornar per segona vegada al club el març del 2023 després de la trucada de Luis Pereira per ser el director esportiu. Va firmar pel que restava de temporada 2022-23 i l’actual 2023-24. Tal com va dir a l’accedir al càrrec, el seu objectiu era que el club “torni a ser ben aviat a prop de metes importants i en categories superiors”. Aquesta temporada, sota la seua direcció esportiva, el Lleida ha jugat el play-off d’ascens després de salvar-se amb maldecaps la campanya anterior.