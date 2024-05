Acord verbal amb Xavi

El relleu a la banqueta del Barça és a punt de fer-se oficial. L’alemany Hansi Flick va aterrar ahir a Barcelona, a l’espera de ser presentat, i Xavi Hernández va arribar a un acord verbal per desvincular-se del club blaugrana.

La reunió d’ahir entre el representant de Xavi Hernández, Fernando Solanas, i Deco, en nom del FC Barcelona, a la Ciutat Esportiva va donar resultats, segons va avançar Esport3, i es va arribar a un acord total per a la liquidació del contracte, que es farà oficial quan estiguin redactats tots els documents.El Barça podria anunciar la desvinculació de Xavi en les pròximes hores i explicar les condicions de l’acord, que poden interpretar-se com un últim favor del de Terrassa al club de la seua vida. El fins ara entrenador blaugrana perdonarà els 11 milions d’euros en concepte de sou que li quedava per contracte, però el club li abonarà els 2,5 milions que va posar de la seua butxaca per sortir de l’Al-Sadd qatarià el 2021. El Barça pagarà també els 4 milions íntegres que els membres de l’staff de Xavi tenien firmats.

La desvinculació de Xavi del Barça és el tràmit previ necessari per oficialitzar l’arribada del relleu, Hansi Flick. Respecte al seu contracte, l’alemany hauria acceptat un salari relativament baix –al voltant d’uns 3 milions d’euros nets–, però compensat per uns emoluments molt elevats si s’aconsegueixen títols. En principi, l’exentrenador del Bayern Múnic i de la selecció alemanya sumaria un milió més al seu sou si aconsegueix guanyar la Champions i 750.000 euros si es conquereix LaLiga.

Rebel·lió de la plantilla després del Barça-Rayo

Xavi i el seu cos tècnic van veure molta fredor en els seus futbolistes a l’entrar al vestidor en el Barça-Rayo del passat dia 19, segons va revelar el programa Tot Costa de Catalunya Ràdio. Els jugadors els van explicar el motiu del seu enuig. I no era altre que una filtració del club en la qual els havien fet arribar l’informe dissenyat entre Xavi i la direcció esportiva en què apareixia la llista de baixes i possibles sortides.

El lateral Hèctor Fort renova fins al 2026

El lateral català Hèctor Fort seguirà al primer equip de futbol del FC Barcelona fins al juny del 2026 a l’arribar a un acord per a la renovació del contracte per a les dos següents temporades, després de debutar amb el primer equip en aquesta campanya 23/24. Héctor Fort àmplia la vinculació amb el club blaugrana, al qual va arribar la temporada 2013/14 procedent de la PB Anguera per incorporar-se al Prebenjamí.

Catalunya i Panamà es mesuren avui a Sabadell

La selecció de Catalunya tornarà als terrenys de joc dos anys després del seu últim amistós avui dimecres (19.00 hores, en directe per TV3) i amb un partit davant de Panamà a Sabadell, a l’estadi de la Nova Creu Alta, després de jugar els seus últims tres partits a Girona, a l’Estadi de Montilivi. En la convocatòria de Catalunya figuren dos futbolistes lleidatans, Jastin García (Girona) i Marc Cardona (Las Palmas).