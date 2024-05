Alèxia Putellas assegura que es veu jugant “fins als 37 o 38 anys”

La capitana del Barça Femení Alèxia Putellas es veu jugant fins als 37 o 38 anys, vol continuar gaudint del futbol i portar-se al límit a nivell físic i mental, per la qual cosa es va mostrar encantada d’haver renovat amb el Barça fins al 2026. Alèxia ha guanyat un pòquer de títols aquesta temporada amb el Barça.

“He jugat molts anys perquè estimo molt la meua feina. Aquesta passió em porta a tenir energia cada dia. Ara tinc 30 anys, que considero que encara és una edat entre jove i madura per ser futbolista. Si he de dir un número, m’agradaria arribar fins als 37 o 38 anys jugant. Evidentment, no sabem què passarà, perquè mai se sap”, va dir en una entrevista a Barça One.Ha renovat perquè continua sentint les ganes d’entrenar-se i jugar al màxim nivell. “En el moment en què no ho senti així, sé el que significa vestir aquesta samarreta i aixecaré la mà i faré un pas al costat. Mentre continuï tenint aquesta energia per portar-me al límit físicament, però també mentalment, vull guanyar tots els partits i tots els títols”, va reconèixer.“Estic en constant evolució, no m’agrada quedar-me estancada, m’agrada reinventar-me constantment com a persona i com a professional. M’encanta escoltar molt de gent que en sap més que jo i aprendre en aquest sentit de tot, de futbol, de la vida, d’idiomes, de tot. Intento esprémer al màxim aquests moments, soc una esponja”, va afegir la blaugrana.