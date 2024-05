Un campió forjat a Lleida

Cheikh Gueye és tota una celebritat al seu país, el Senegal, perquè acaba de portar el Teungueth Football Club a guanyar el segon títol de Lliga de la seua història. Però darrere de l’èxit d’aquest entrenador de 47 anys hi ha una trajectòria forjada a Lleida, ja que aquí es va formar com a tècnic i es va treure els títols, i una vida dedicada a la solidaritat. Va ser entrenador de la base de l’Atlètic i va treballar al gimnàs Ekke durant diversos anys. Tots aquests conceptes tàctics i la metodologia en la preparació d’equips que va aprendre a Lleida els ha aplicat després al país africà.

A Lleida, que visita amb freqüència des que va tornar al seu país el 2015, va deixar empremta per la seua tasca humanitària. “Em vaig convertir en una ONG ambulant”, fa broma. “Vaig tenir la sort d’arribar a Europa, per això volia ajudar la meua gent que es va quedar i que no té absolutament res”. Va començar el 2010 enviant equipacions i pilotes utilitzades de l’Atlètic Segre a Diamagueme, el barri més pobre de M’Bour, la localitat on va nàixer a uns 70 quilòmetres de la capital, Dakar. I en els cinc anys següents va aportar centenars de quilos de roba i material esportiu donat per entitats lleidatanes com la UE Bordeta, el Lleida FC, l’associació Futlleida, el Tremp, l’Escola de Futbol Mig Segrià, El Mirall i l’Ekke, entre altres. També va fer xerrades en col·legis lleidatans per aconseguir material escolar per a nens del seu país.

Llicenciat en Filosofia i en Lingüística francesa, parla sis idiomes (francès, anglès, castellà, català i dos llengües locals del seu país, el wòlof i el fula). Dissabte passat va sortir a coll de l’Stade Lat-Dior de la ciutat de Thiès, on juga el Teungueth FC. La instal·lació porta el nom de Damel Lat Dior (1842-1886), un heroi senegalès que va lluitar contra la colonització francesa. Cheikh és el nou heroi del club.