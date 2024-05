Preocupació al Lleida UA per la 'gàbia', que segueix trencada

“Estem molt preocupats. Falta menys d’un mes perquè arribi la primera de les dos competicions que hem d’organitzar i està tot igual. I el pitjor és que des de la Paeria no ens diuen res”. Així es lamentava ahir David Rubio, tècnic responsable de llançaments en el Lleida UA, perquè la gàbia de llançaments de la pista d’atletisme de les Basses, que es va trencar a començaments de març pels efectes del fort vent, continua sense reparar-se ni reposar-se. El Lleida UA ha d’organitzar el 22 de juny el Campionat de Catalunya sub-16 i, del 19 al 21 de juliol, el Campionat d’Espanya sub-16. Sense la gàbia de llançaments no és possible que es disputin les proves. El mes de maig passat ja van haver de traslladar a Arbeca la prova de llançament de disc del Campionat de Catalunya de Clubs, categoria Màster, que també van organitzar ells.

Des de la Paeria asseguren que la instal·lació serà utilitzable a temps. “Ja vam dir que la gàbia estarà llesta per a la competició”, explicava ahir Jackson Quiñónez, regidor d’Esports, exatleta olímpic i que durant la seua carrera s’entrenava en aquestes mateixes pistes. Sobre si la peça es repararà o se substituirà per una de nova, va afegir que “s’estan estudiant diverses opcions, però la tindrem llesta a temps”, va insistir el regidor.“Fa tres mesos que es va trencar la gàbia de llançaments, en tot aquest temps no s’ha fet res i la primera de les competicions és imminent”, afegia Rubio. “Quan vinguin a fer la revisió de la instal·lació des de la Federació Espanyola i, abans els de la Catalana, no autoritzaran que es disputin les proves si està en aquest estat. Llavors tindrem un problema seriós”, afegeix.

Rubio està convençut que el cost d’una nova gàbia de llançaments es compensa àmpliament amb l’impacte econòmic que tindran a la ciutat les proves, especialment el Campionat d’Espanya. “Una gàbia nova pot costar entre 15.000 i 20.000 euros i està calculat que l’impacte econòmic de l’Estatal rondarà entre els 800.000 i el milió d’euros”, explica. “Són més de 600 atletes amb els seus familiars i tècnics. Hi ha gent que ja ha reservat hotels”, conclou.