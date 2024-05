Ana Horche i Dana Antón ja s'entrenen amb el Vila-sana

Malgrat que encara no ha acabat la temporada i, per tant, no poden jugar amb l’equip en el play.off pel títol, els dos fitxatges que ha fet el Vila-sana ja s’entrenen amb les seues noves companyes. Ana Horche i Dana Antón, joves i amb experiència a l’OK Lliga, han començat a exercitar-se a les ordres de Lluís Rodero per adaptar-se com més aviat millor a un equip en el qual continuaran nou de les deu jugadores de l’actual temporada, amb l’única baixa de Laura Barcons, que es retirarà a l’acabar el play-off, amb 25 anys.

Ana Horche (Madrid, 9-12-2002) arriba procedent del Las Rozas i anteriorment havia jugat amb el Rivas. Assegura que ha acceptat l’oferta del Vila-sana “pel nivell que té l’equip, que està jugant per tots els títols en aquests últims anys i per la qualitat de les seues jugadores”. El club va contactar amb ella fa dos setmanes i assegura que “em vaig decidir molt ràpid”. Viurà a Vila-sana i compaginarà l’hoquei amb els estudis, ja que li falta un curs per acabar la carrera de Podologia.Dana Antón (Barcelona, 12-3-2006), per la seua part, al·lega motius similars per incorporar-se a l’equip del Pla d’Urgell. “És un club que lluita per títols i això m’ha motivat a venir. Segur que aprendré molt al costat d’aquest entrenador i aquestes jugadores.” Antón procedeix del Voltregà i abans va jugar al Mataró i el Sant Cugat. La setmana que ve farà la selectivitat i explica que encara no té clar quina carrera estudiarà.Les dos expliquen que tenen ganes de notar la calor de l’afició del Vila-sana, la qual ja coneixen com a rivals. “Hi ha molt ambient en aquest pavelló i els seus aficionats donen molt suport”, afegeix Horche, que s’ha fixat com a objectiu “millorar a nivell individual” i “madurar com a persona i jugadora”. Afegeix que espera aportar “velocitat i capacitat de desbordar en l’un contra un”.Dana Antón admet que el seu desig és “guanyar títols amb el Vila-sala”. Per la seua part, considera que pot aportar “potència, velocitat i visió de joc”. Es mostra il·lusionada per incorporar-se a una plantilla “que té moltes jugadores de seleccions, que és una altra de les coses que m’han ajudat a decidir-me a venir aquí”.