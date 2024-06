La Final Four 2024 de la Liga LEB Oro es disputarà al Madrid Arena

Un partit on l'ICG Força Lleida es va enfrontar a Movistar Estudiantes al pavelló Barris Nord.

La Federació Espanyola de Bàsquet ja ha decidit que la Final Four 2024 de la Liga LEB Oro es disputarà al Pavelló Multiús Madrid Arena. Tot i que el pavelló de Barris Nord de Lleida era un dels candidats al final la Comissió Delegada s'ha decantat per la proposta del Movistar Estudiantes. A més, entre les propostes també hi havia el Coliseum de Burgos de Longevida San Pablo i el Angulas Aguinaga Arena de Guuk Gipuzkoa.

En la seva votació, els membres de la Comissió s'han decantat per la proposta organitzativa del Movistar Estudiantes prioritzant aspectes com ara l'àmplia oferta hotelera de la ciutat o la capacitat de la pista de joc, cosa que permetrà albergar el major nombre d'aficionats possible dels quatre equips participants.

L'esdeveniment començarà el dissabte 8 de juny es celebrarà la semifinal amb l'enfrontament de Movistar Estudiantes amb el Grup Ureta Tizona i després jugaran Longevida San Pablo Burgos contra l'ICG Força Lleida. Els dos equips que aconsegueixin superar la ronda de semifinals, s'enfrontaran el diumenge 9 en la Final a partit únic que determinarà el nom de l'equip que aconsegueix la segona plaça d'ascens esportiu a la Lliga Endesa al costat del Leyma Corunya, que va aconseguir la seva champions de Lliga la nit del 10 de maig passat.