Vilarrubla torna al podi

La palista de la Seu d’Urgell Núria Vilarrubla (Cadí Canoe-Kayak) va aconseguir ahir el seu primer podi en una competició internacional des del setembre del 2021, amb una plata en la prova de C1 de la Copa del Món d’eslàlom que se celebra a la localitat alemanya d’Augsburg. La urgellenca havia aconseguit la seua última medalla a la Copa del Món que va acollir la Seu d’Urgell, abans de ser mare el 2022, cosa que li va fer estar més d’un any apartada de la competició, a la qual va tornar fa just un any.

Vilarrubla només va ser superada per la vigent campiona olímpica, l’australiana Jessica Fox (110.68), que es va emportar el triomf amb un marge de més de vuit segons respecte a la lleidatana, que va anotar un temps de 118.73.En canvi, la medalla de plata sí que va estar molt més competida, perquè Vilarrubla va superar per un marge molt escàs la seua companya en el Cadí Canoe, l’andorrana Mònica Dòria (119.19), que va completar el podi a la tercera plaça. Vilarrubla, que es va quedar fora de l’equip olímpic per a París 2024 a favor de la basca Miren Lezkano, va millorar molt les seues prestacions respecte a la semifinal prèvia, en la qual va firmar el vuitè millor lloc, encara que la campiona Jessica Fox es va emportar l’última plaça per a la final amb el desè millor temps.Tanmateix, l’australiana va dominar des de l’arrancada la baixada final i no va donar opció a les dos palistes del Cadí. Tant Vilarrubla com Dòria arribaven al tram final de la baixada amb una penalització per tocar una porta, però Dòria va ser penalitzada de nou en la 17, el que la va condemnar a la tercera plaça i va donar la medalla de plata a Vilarrubla.En la prova masculina de canoa, el també urgellenc Marc Vicente (Cadí Canoe-Kayak) es va quedar molt lluny de la final, amb la seua vint-i-quatrena plaça en semifinals. Tant ell com Vilarrubla participaran avui en el caiac cros, la prova que clausurarà la competició, en la qual també hi haurà els lleidatans Laia Sorribes i Manel Contreras.