Marc Márquez pilotarà una Ducati de l'equip oficial

Marc Márquez correrà a l’equip oficial de Ducati la pròxima temporada, guanyant la partida a Jorge Martín en el pols per ser el company d’equip del vigent campió del món, Francesco Bagnaia, a la moto més preuada de la graella. De fet, Aprilia va anunciar ahir a la tarda i per sorpresa la incorporació del madrileny com a pilot del seu equip oficial per a la pròxima temporada, deixant així via lliure a Márquez per vestir-se de roig la pròxima temporada, malgrat que Ducati no ha fet encara l’anunci oficial.

Segons van publicar diversos mitjans, també a Itàlia, Ducati es va fer enrere en l’acord que havia assolit amb Martín –actualment a Pramac– després del Gran Premi de Catalunya per ser pilot de l’equip oficial juntament amb Bagnaia, que té contracte fins a finals del 2026, i apostarà perquè l’acompanyi Márquez, que aquest any està conduint per l’equip satèl·lit Gresini, també a Ducati, però amb una moto de l’any passat.

De fet, una de les exigències de Márquez per continuar lligat a la marca de Borgo Panigale era tenir una moto de l’any en curs per a la pròxima temporada, cosa que només passa a l’equip oficial i a Pramac, i el mateix Márquez va tancar la porta a unir-se a aquest segon equip en la roda de premsa del Gran Premi d’Itàlia d’aquest cap de setmana passat. “No canviaré un equip satèl·lit per un altre. Pramac no és una opció per a mi”, va declarar.Diverses informacions apuntaven que Ducati volia que Martín i Bagnaia compartissin l’equip oficial perquè Márquez pilotés per Pramac amb el prototip del 2025, encara que sense els avantatges que atorga l’equip de fàbrica. Tanmateix, la negativa pública de Márquez a aquesta situació va fer que en les últimes hores s’hagi precipitat el canvi de plans de Ducati.Així, davant de la possibilitat que el de Cervera reforcés una altra marca –la que sonava amb més força era KTM–, Ducati li ha fet un lloc al seu equip oficial, a la moto que ara mateix condueix Enea Bastianini, una decisió que ha provocat la sortida de Martín, actual líder del campionat, en direcció a Aprilia, com a substitut d’Aleix Espargaró.