Així ha arribat el Força Lleida a la Final Four de Madrid: de l'inici complicat a un final de lliga de rècord

L'ICG Força Lleida ha realitzat una temporada històrica abans d'arribar amb aquesta Final Four. El nou curs començava amb una plantilla que tenia quatre jugadors de la temporada anterior com són Jaume Lobo, David Cuellar, Rafa Villar i Diogo Brito. En aquesta 23-24 s'hi sumaven al projecte de Gerard Encuentra el base Nacho Varela, l'escorta Kenny Hasbrouck, els alers Osvaldas Matulionis i Djorde Simeunovic, l'aler pivot Javi Vega i els pivots Kur Kuath i Marvin Ogunsipe. Un Marvin que malauradament es lesionaria i diria adeu a tota la temporada. Moment per l'arribada de Quintrell Thomas, de 33 anys i 2,03 metres d'alçada I un rodamon del bàsquet. però l'estada de Thomas va ser un vist i no vist, ja que el jugador va arribar amb un evident sobrepès. Moment pel fitxatge de Cameron Krutwig procedent del Betis que s'ha convertit en una de les sensacions de la LEB OR.

Pel que fa a la lliga regular, l'equip arrencava el curs guanyant al Gipuzkoa, però encadenaria tres derrotes consecutives davant San Pablo Burgos, Tizona i Cantabria. L'equip agafava aire contra el Melilla però patiria més desfetes davant Corunya i Valladolid. Després de 8 jornades l'equip tenia 3 triomfs i 5 derrotes i les sensacions no eren les millors.

A partir d'aquí, l'equip va començar a quallar perquè a la jornada 12 els de Gerard Encuentra tindrien un balanç de 6 victòries i 6 derrotes. Després d'aquest parcial va ser el moment en que l'equip va explotar i acumularia 6 victòries seguides i recuperar l'ADN de les ultimes temporades. L'equip va caure a casa amb Corunya en la jornada 19 i a partir d'aquest moment de temporada el conjunt lleidatà només encaixaria 1 desfeta davant 14 triomfs. Un curs històric que la plantilla l'ha tancat amb el record de victòries en la lliga regular amb un total de 26 i ha igualat la seva millor classificació final. Als play-offs els lleidatans es van imposar per 3 a 0 a l'Alacant.

En els 34 partits de lliga regular, l'equip ha aconseguit una mitjana de 82 punts per partit. Un 54,6% en tirs de 2, un 33,4% en tirs de 3 i un 71 en tirs lliures. S'ha capturat 9,5 rebots ofensius i 23,6 de defensius amb una valoració total d'un 91,7. L'ICG Força Lleida ha estat el millor local amb 15 victòries i 2 derrotes i el cinquè millor visitant del curs amb 11 triomfs i sis desfetes.

Kenny Hasbrouck és qui acumula més punts en aquest ICG Força Lleida amb una mitjana de 12 per partit. Cameron es el cinquè millor rebotejador total de la competició i també el cinquè millor valorat de la LEB OR. Osvaldas Matulionis es el jugador amb més minuts a pista amb 776 una mitjana de casi 23 per encontre.

Tot això capitanejat per Gerard Encuentra que suma la seva tercera temporada al club on ha col•locat l'ICG Força Lleida en tres play-offs consecutius i en dos finals fours en 3 anys. A més, el tècnic durant el curs ha arribat als 100 partits i fins aquesta final four acumula 115 duels dirigits amb un balanç de 77 victòries i 38 derrotes.