El rival del Força Lleida en la semifinal de la Final Four de Madrid: San Pablo Burgos

ICG Força Lleida i San Pablo Burgos s'han vist les cares en dues ocasions aquesta temporada amb una victòria per a cada equip com a local. El San Pablo es va imposar en la jornada 2 al Coliseum per 79 a 66 i els lleidatans van dominar per 77 a 72 en la jornada 24 a l'Espai Fruita Barris Nord.

En aquesta semifinal s'enfronten els dos equips més en forma de la LEB OR. Els de Gerard Encuentra van tancar la lliga regular amb 9 victòries seguides, amb les 3 del play-off l'equip s'enfila fins a les 12. El San Pablo en va acumular 7 de seguides més les 3 del play-off en fan 10.

En els play-off els dos equips van solventar els seus enfrontaments per la via rapida. Burgos es va imposar per 3 a 0 a Valladolid i l'ICG Força Lleida 3 – 0 a l'Alacant.

Pel que fa a estadístiques d'equip a la lliga regular, l'escolta eslovè Miha Lapornik es el jugador que més punts anota per partit amb una mitjana de 12,3. El pivot armeni James Fischer es el millor valorat amb un 14,5 i ocupa la segona posició de la LEB OR en percentatge en tirs de 2 punts amb un 70%. També es qui més rebots totals captura en cada duel arribant fins als 6.

Des de la línia de 3 domina les estadístiques l'escolta Alejandro Barrera amb 53 triples de 121 intents, això es un 44% d'efectivitat. En la línia de tirs lliures, Gonzalo Corbalan té un 74% d'efectivitat on ha convertit 80 tirs dels 108. Per últim, el base nord-america Mica Speight disputa una mitjana de casi 25 minuts per partit i es el quart jugador amb més assistències de la lliga regular arribant casi a les 5 en cada encontre.

Gerard Encuentra defineix al San Pablo com un equipàs, clarament per a ascendir directe. S'ha reforçat molt bé amb jugadors que no són de la LEB Or, sinó de lligues superiors, i estan jugant molt bé. Té un estil que s'assembla al del Força Lleida, amb jugadors capaços de decidir un partit per si sols, d'aquí ve que requerirà d'un nivell molt alt de joc.