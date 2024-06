Verstappen es retroba amb el triomf a Montreal

El neerlandès Max Verstappen (Red Bull) es va redimir ahir de la sisena plaça a Mònaco de fa dos setmanes donant un cop d’autoritat al Canadà, on va mantenir a ratlla els McLaren i els Mercedes per estirar el seu avantatge pel Mundial en una carrera boja per la pluja amb cinc abandons.

Després de sortir segon al circuit Gilles Villeneuve, Verstappen es va aliar amb la pluja i els incidents de cursa i va acabar amb quatre segons d’avantatge sobre el britànic Lando Norris (McLaren), que va ser segon i es va atansar al Mundial al monegasc Charles Leclerc (Ferrari), que com el madrileny Carlos Sainz (Ferrari) i el mexicà Checo Pérez (Red Bull) va haver d’abandonar, mentre que el també espanyol Fernando Alonso (Aston Martin) va acabar sisè. No va ser fàcil per al tricampió del món, que va haver de bregar amb dos cotxes de seguretat, dos passos per boxs remuntant posicions i el ritme de Norris, que es vol apuntar a la festa del Mundial. Però el neerlandès es va retrobar amb la victòria ampliant l’avantatge sobre Leclerc i també amb Norris, que, malgrat patir fins a la línia de meta, va contenir el britànic George Russell (Mercedes) i l’anglès Lewis Hamilton (Mercedes), tercer i quart, al davant de l’altre McLaren, pilotat per Oscar Piastri. La cursa, marcada per l’anar i venir de la pluja, va estar a seguir el carril sec i el primer a anar a buscar el triomf va ser Norris, que va donar compte de Verstappen i Russell amb aparent facilitat. El radar de la pluja avisava que tornaria però la parada es va precipitar amb el cotxe de seguretat que va provocar Logan Sargeant (Williams). Allà, i no a la pista, va perdre Alonso la posició amb Hamilton. Quan la pista es va tornar a assecar, els equips van optar per diferents estratègies i Verstappen es va col·locar al capdavant fins que va arribar un altre cotxe de seguretat, provocat per Sainz, que va mantenir el neerlandès al capdavant fins al final.