Test a Lleida per desafiar la vall de la Mort

217 quilòmetres per la desèrtica vall de la Mort dels EUA en només 48 hores. Aquesta és la distància oficial que haurà d’afrontar del 22 al 24 de juliol Lluís de Santiago, de 55 anys, de la que és considerada una de les curses de llarga distància més dures del món, la Ultramarató Badwater 135. Els seus participants s’han d’enfrontar no només a un llarg recorregut, sinó també a unes de les temperatures més extremes. Aquesta zona és considerada com el lloc més càlid del planeta, ja que s’arriben a registrar més de 50 graus, però a la nit el termòmetre es desploma fins als 10. Per si no fos prou dificultat, la línia de sortida se situa a la conca Badwater i acaba a la muntanya Whitney, aquests són, respectivament, els punts geogràfics més baix i més alt dels Estats Units (excloent Alaska i Hawaii), la qual cosa obliga els corredors a enfrontar-se a un ascens acumulat de més de 4.000 metres.

“Estic acostumat a curses d’ultrafons però aquest és, sens dubte, el repte més gran que afrontaré. Ni m’imagino com serà una vegada ets allà”, admet De Santiago, barceloní amb vinculació a Lleida. D’una banda, la seua esposa Marta Cabrera és lleidatana, ell ha corregut dos vegades la marató de Lleida i la setmana passada va estar fent les proves mèdiques d’esforç a la unitat de Medicina de l’Esport, que dirigeix el doctor Fernando Pifarré, a la clínica MiNovaliança.Els 100 corredors que selecciona l’organització d’entre les milers de peticions a tot el món han de pagar 1.600 dòlars només per inscriure’s. Cada corredor ha de portar un equip amb un mínim de dos persones. Lluís de Santiago portarà un equip lleidatà amb Marta Cabrera, Iolanda Buixadera (infermera), Juanjo Ardanuy i Anna Gómez.La cursa té un component solidari i els participants són convidats a recaptar fons venent els quilòmetres recorreguts per destinar-los a una fundació. En el cas de Lluís de Santiago destinarà els fons que aconsegueixi a la Fundació Mi Alex, que a Lleida compta amb l’Atlètic Lleida Genuine.