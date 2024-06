El Barça podrà fitxar a l'estiu al vendre més actius

El Barça tornarà a finals d’aquest mes a la regla de l’1-1 (podrà invertir tot el que ingressi en traspassos en nous fitxatges). Segons apuntaven ahir diversos mitjans el club és a punt de tancar la venda del percentatge que el fons Líbero va deixar de pagar per Barça Vision, per la qual cosa es recuperarà la normalitat en aquest mercat de fitxatges. L’operació estaria ja pràcticament tancada a través d’un soci europeu que aportarà els 40 milions d’euros que faltaven de l’operació total de 200 i resoldrà un problema que ha penalitzat molt esportivament en els últims mesos.

El Barça espera anunciar el tancament d’aquesta operació l’última setmana de juny, tot i que es té la seguretat que aquesta vegada no es fallarà. En aquests últims mesos ha escoltat nombroses empreses i fons que estaven interessats a entrar a Barça Vision i, finalment, s’ha decidit apostar per una empresa europea solvent com a soci definitiu. El club ara tindrà temps per completar l’operació amb l’arribada de nous socis que acabin de cobrir tot el capital.La importància d’aquesta operació en l’àmbit esportiu és màxima ja que el Barça necessitava resoldre aquest tema per poder fitxar aquest estiu amb certa normalitat. Entrar a la regla 1-1 possibilitarà la inscripció de la majoria de futbolistes de la plantilla i es podrà invertir l’estalvi generat en salaris i els ingressos en les vendes que es produeixin en les properes setmanes. La prioritat absoluta és poder inscriure els jugadors que han renovat i renovaran ja que es consideren estratègics i també resoldre els casos que quedaven en l’aire com el d’Íñigo Martínez, que només va poder ser inscrit un any, o el de Vitor Roque, al qual només se’l va inscriure per sis mesos. Amb el brasiler encara no s’ha decidit el que es farà, tot i que ja passa a ser un assumpte merament esportiu.

Flick assisteix a la sessió del Barça Atlètic

Hansi Flick va presenciar ahir la sessió d’entrenament del Barça Atlètic, que prepara la final del play-off d’ascens a Segona contra el Còrdova. El tècnic alemany, que va estar acompanyat per Deco i Bojan, va poder veure in situ alguns dels jugadors que tindrà a les seues ordres la temporada que ve, com Héctor Fort, que aquesta temporada ja ha estat en dinàmica del primer equip i ha debutat, igual com Marc Casadó.

Vitor Roque retalla les vacances i ja treballa

Vitor Roque, de 19 anys, ja és a Barcelona. Malgrat que l’equip no està citat fins al proper 8 de juliol per iniciar la pretemporada, el davanter brasiler ha volgut retallar al màxim les seues vacances per començar a preparar el nou curs, amb la incògnita encara de si es quedarà a la primera plantilla o serà cedit.