Alemanya apallissa en l'estrena

múnic

A punt de l’excel·lència, amb l’arquitecte Toni Kroos al capdavant i amb l’electricitat de Jamal Musiala, Floriant Wirtz i Kai Havertz, Alemanya va presentar les seues credencials com a candidata al títol després de passar el rodet davant d’Escòcia (5-1), guanyadora en el duel d’aficions i arrasada en la seua estrena a l’Eurocopa per una selecció captivadora. El resultat és el més unflat en un partit inaugural en la història de l’Eurocopa.

El combinat germànic va viure una nit perfecta a l’Allianz Arena. Els homes de Julian Nagelsmann estaven preocupats per la falta de calor del seu públic, completament superat per l’efusivitat de l’afició escocesa als carrers i cerveseries de Múnic. Fins i tot Julian Nagelsmann i Ilkay Gündogan van haver de fer una crida al seu país per unir-se entorn d’un equip amb fam de títols, després d’una dècada sense posar trofeus a les seues vitrines.Kroos va equilibrar per complet Alemanya i va fer el que va voler amb els escocesos. Va exhibir tot el seu repertori, ple de passades en curt precises i de pilotes en llarg quirúrgiques. I, Nagelsmann, conscient d’aquesta virtut, ha sabut envoltar Kroos de jugadors perfectes per al seu joc. Al seu costat, Andrich, un correcamins, aporta el múscul que no té Kroos; a les bandes, dos punyals joveníssims: Wirtz i Musiala, amb uns insultants 21 anys; la pegada del sempre efectiu Gündogan; i a dalt, la mossegada de Havertz.Alemanya va anar a buscar la victòria des del començament i al descans ja va arribar amb un clar 3-0. Escòcia, superada, només va poder marcar el gol de l’honor poc abans del definitiu 5-1.

La cerimònia inaugural va homenatjar el llegendari Franz Beckenbauer

Entre les cançons i el colorit de l’artista alemanya Leony, del grup nord-americà OneRepublic i del trio electrònic italià Meduza, va emergir la gran figura de Franz Beckenbauer, mort fa sis mesos i homenatjat en la cerimònia d’inauguració de l’Eurocopa per impregnar amb la seua aura mítica el torneig.El passat 7 de gener, a Salzburg, va morir, als 78 anys, el millor jugador de la història d’Alemanya. Va deixar un llegat impressionant de títols i victòries amb el Bayern de Múnic i la selecció alemanya. A les seues vitrines llueixen, entre altres títols, dos Mundials (Alemanya 1974 com a jugador i Itàlia 1990 com a entrenador), una Eurocopa (Bèlgica 1972), tres Copes d’Europa amb el Bayern de Múnic (1974, 1975 i 1976) i dos Pilotes d’Or (1972 i 1976).La seua contribució al futbol germànic va ser enorme i per aquest motiu va rebre l’homenatge que mereixia amb una imatge molt simbòlica: Bernard Dietz i Jürgen Klinsmann, capitans d’Alemanya en les victòries de les Eurocopes del 1980 i 1996, respectivament, van saltar al terreny de joc portant la Copa Henri Delaunay –trofeu que rebrà el campió– acompanyats de la viuda de Beckenbauer, Heidi. D’aquesta manera, Alemanya va tenir tres representants dels tres títols que ha guanyat, 1972, amb Heidi, 1980 amb Dietz i 1996 amb Klinsmann. La grada de l’Allianz Arena els va ovacionar.