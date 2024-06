L'Alpicat, obligat a guanyar avui el Bigues per continuar viu en el play-off d'ascens a OK Lliga

L’HC Alpicat femení afronta aquesta tarda (20.00) al pavelló Antoni Roure una autèntica final, ja que està obligat a guanyar el Bigues i Riells per forçar el partit de desempat del play-off d’ascens a l’OK Lliga Femenina, categoria que va perdre fa just un any. L’equip que dirigeix Mats Zilken va caure derrotat en el primer partit de la sèrie final a la pista del quadre barceloní per la mínima (3-2), després d’encaixar el tercer gol a tretze minuts del final i que no va aconseguir igualar.

“Afrontem el partit sabent que hem de gaudir-ne, ja que serà l’últim que jugarem a casa, davant de la nostra gent i passi el que passi ha d’estar ple. Ho hem de viure com una final i lluitarem per allargar el play-off i continuar vives”, va assenyalar Zilken, que assumeix que el Bigues “és bon equip i m’espero un partit ajustat com el primer. Elles vindran a tancar la sèrie però nosaltres tindrem les nostres opcions”, va afegir el tècnic. En cas de guanyar, el decisiu tercer encontre es jugaria demà a la pista del Bigues (19.30 hores).