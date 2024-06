El Barça acaba la Lliga invicte amb Graham com a pitxitxi

El FC Barcelona va tancar la temporada amb un nou triomf per 0-3 a la Lliga F. Els gols de Vicky López, Patri Guijarro i Graham, que es va emportar el pitxitxi amb 21 gols, van permetre a les blaugranes aconseguir la victòria a València per acabar la Lliga invictes: 29 victòries i un empat.

Graham Hansen, a més, acaba el curs com la millor assistent de la temporada amb un total de 19 passades de gol. La temporada de la 10 blaugrana és per emmarcar liderant les dos classificacions. Val a destacar també el paper de Salma Paralluelo, que ha acabat el curs amb 20 gols en 19 partits, una xifra espectacular amb més d’un gol per partit.