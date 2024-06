Simón: “Els temes polítics cal deixar-los a d'altres”

El porter de la selecció espanyola Unai Simón va portar la contrària ahir al francès Kylian Mbappé, que va fer un pas sorprenent el cap de setmana al demanar als joves francesos que votin en les pròximes eleccions per frenar la ultradreta. El davanter gal va advertir que “els extrems” són “a les portes del poder” i va desitjar que el 7 de juliol, quan se celebra la segona volta, encara estiguin “orgullosos” de “vestir la samarreta de la selecció”. En canvi, Unai Simón es va limitar a dir que els futbolistes només haurien de parlar “de temes esportius”. “Kylian és una persona que té molta repercussió en el món. Els jugadors tenim molta repercussió. Al final és un tema polític. Tenim moltes vegades una tendència a opinar massa sobre certs temes quan no sé si hauríem d’opinar o no”, va començar el jugador de la selecció espanyola, preguntat per les paraules del seu company francès en roda de premsa.

“Soc jugador de futbol, em dedico al futbol, soc un professional de la pilota, i crec que de l’únic del que m’hauria de dedicar a parlar és de temes esportius i els temes polítics deixar-los a altres persones o entitats”, va argumentar el porter de l’Athletic Club.Qui sí que va donar suport a Mbappé va ser Thierry Henry, seleccionador francès sub-21, que es va afegir ahir a les manifestacions d’altres esportistes francesos per demanar que els ciutadans vagin a votar en les eleccions legislatives contra els extrems, especialment l’extrema dreta de Marine Le Pen.“Comparteixo tot el que s’ha dit sobre aquest tema que coneixeu bé”, va assenyalar l’antiga estrella de clubs com Mònaco, Juventus, Arsenal i Barcelona, en una roda de premsa sobre la selecció olímpica francesa per als Jocs de París 2024. “Puc citar Marcus (Thuram), Ousmane (Dembelé), Kylian (Mbappé), el seleccionador (Didier Deschamps). El que pot frenar als extrems és votar. Per tant, aneu a votar”, va afegir. Henry va recalcar que està “en contra de tot el que divideix i a favor del que pot unir”. Les crides de Mbappé a votar en contra de la ultradreta no van agradar en el si d’Agrupació Nacional, des d’on van demanar al capità francès “una mica de contenció” i que no doni “lliçons polítiques” que, segons ells, no li correspon donar.

Laporte millora i ja fa treball de camp

Aymeric Laporte va fer treball de camp a les instal·lacions del centre esportiu SV Aasen i va fer ahir un pas endavant en la recuperació de la contractura muscular que li va impedir jugar el debut a l’Eurocopa 2024, un dia de regeneració per a la selecció espanyola, amb els capitans Álvaro Morata i Rodri Hernández amb símptomes d’avenços positius en les seues respectives posades al punt.

Dos partits de sanció per a l’escocès Porteous

El comitè de disciplina de la UEFA va sancionar amb dos partits de suspensió l’internacional escocès Ryan Porteous, expulsat divendres passat en el partit inaugural de l’Eurocopa contra l’amfitriona, Alemanya, a Múnic, per la qual cosa es perdrà els dos partits de la fase de grups que li queden a l’equip de Steve Clarke.

Neuer demana “estar units” amb Ter Stegen

Manuel Neuer, porter d’Alemanya, va afirmar ahir que ell i Marc-André Ter Stegen, candidat a ocupar el seu lloc, han “de mantenir-se units” i va declarar que no va estar pendent de les crítiques que va rebre per l’error que va cometre en l’amistós davant de Grècia previ a l’Eurocopa.