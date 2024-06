Musiala i Gündogan guien Alemanya als vuitens

Alemanya es va imposar ahir per 2-0 a Hongria amb gols de Jamal Musiala i Ilkay Gündogan per segellar la classificació als vuitens de final de l’Eurocopa 2024, pendent de la posició final del grup, en un partit que va dominar però en què per moments va tenir dificultats davant d’un rival disciplinat. A la primera jugada, Hongria va portar perill a la porteria germànica quan, després d’una pèrdua de pilota de Gündogan, Neuer va haver d’arriscar-ho tot per guanyar el mà a mà a Roland Sallai. Els hongaresos mostraven molt ordre en defensa i quan atacaven aportaven perill, però a mesura que van passar els minuts Alemanya va anar prenent el control del partit amb Musiala i Wirtz molt actius a prop de l’àrea. Després de dos avisos de Kai Havertz i Robert Andrich, Musiala va marcar l’1-0 gràcies a una assistència de Gündogan que va donar tranquil·litat als germànics. L’avantatge era just, però Hongria estava viva. Al minut 26, en un llançament de falta, Dominique Szobozslai va estar a prop de l’empat i Neuer va tornar a lluir-se. Alemanya dominava la possessió, jugava en camp contrari, però sentia la inquietud quan atacava Hongria, fins i tot amb un gol anul·lat per fora de joc al llindar del descans. Ja a la segona part, al minut 60 un cop de cap de Varga lleugerament per sobre del travesser va semblar recordar a Alemanya que el treball encara no estava fet. El domini alemany, tanmateix, es va traduir en el segon gol que va marcar Gündogan al minut 67 amb una rematada d’esquerra a centrada rasa de Mittelstädt des de l’esquerra. Després, Alemanya va estar més a prop del tercer que Hongria del primer.