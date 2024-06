Paula Juste anirà als Jocs de París amb el 4x200 lliures

La lleidatana Paula Juste, a falta de la decisió final federativa, compleix els criteris per participar en els Jocs Olímpics de París 2024. Ahir a la piscina de Son Hugo de Palma de Mallorca es disputava la prova dels 200 lliures en què es decidien les components del relleu 4x200, la plaça olímpica per països dels quals ja va aconseguir Espanya fa temps.

La nadadora formada al CN Lleida per Josep Maria Rojano i Erika Espejo es va llançar a la piscina a la recerca d’aquest objectiu i va fer una de les millors proves de la seua carrera esportiva. Va acabar quarta amb marca personal i va aturar el crono en 1:59.91, per sota del seu 2:00.46 amb el qual partia anteriorment, aconseguint així complir els criteris de quedar entre les quatre primeres per poder participar en els Jocs. Les altres tres companyes, que van copar els tres llocs del podi, també van aconseguir marca personal. Així, Ainhoa Campabadal va fer 1:59.22, marca personal per sota del seu 1:59.34 previ, María Daza va parar el crono en 1:59.72, per sota del seu 2:00.03 anterior i Alba Herrero va aconseguir un temps de 1:59.78, també límit individual per sota del seu 2:00.10 anterior. Es van quedar fora de la final África Zamorano (novena amb 2:01.71) i Carmen Weiler (2:02.15), que està més enfocada en la prova d’esquena.Val a recordar que la marca que van aconseguir a Fukuoka 2023 Paula Juste, Carla Carrón, Ainhoa Campabadal, i Alba Herrero (8:03.62) en el 4x200 lliure valia la classificació olímpica malgrat que, amb la normativa actual, s’esperava que dos de les noies que aniran a nadar a París obtinguessin mínimes individuals. I encara que aquest relleu femení espanyol no va anar al Mundial de Doha al febrer, l’objectiu d’Espanya era aconseguir un dels tretze llocs de plaça olímpica que es posaven en joc. Partia onzena per marques abans del Mundial de Doha. Per això, necessitava que el 8:03.62 que van firmar uns mesos abans Juste, Carrón, Campabadal i Herrero no fos superat per tres rivals. Només França va avançar l’equip espanyol, que d’aquesta manera es va assegurar una de les tretze places en joc per a París.A l’espera que hi hagi una confirmació oficial de la Federació Espanyola, Paula, que forma part de l’equip del 4x200 des de la seua primera competició internacional, veu cada vegada més a prop el somni de debutar en una cita olímpica i poder fer història.

Jordi Carrasco, plata en 400 estils de l’Estatal júnior

Jordi Carrasco (Inef Lleida) va obtenir la medalla de plata en 400 estils del Campionat d’Espanya júnior, en la categoria de nascuts l’any 2008, amb millor marca personal (4:38.62). Aleix Teixidó va ser novè de l’any 2006. Per la seua part, Àlex Michans va ser cinquè del 2007 en 100 braça, Ian Ortiz va acabar el 25 de l’any 2006 en 50 papallona i Damià Teixidó el 45 de l’any 2008. El relleu 4x100 de l’Inef Lleida va acabar 25è. Del CEN Balaguer, Joel Farré va acabar desè de l’any 2008 en 400 estils.