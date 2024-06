L'eslovaca Svetlikova tanca el joc interior del Cadí

detail.info.publicated Xavier Pujol detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Cadí la Seu ha tancat el seu joc interior per a la pròxima temporada amb la incorporació de la pivot eslovaca Sona Svetlikova, de 24 anys i 1,84 metres d’altura que arriba procedent del Herner TC de la Bundesliga. La internacional absoluta amb Eslovàquia destaca per tenir un físic atlètic que li permet córrer al contraatac, una de les armes del conjunt de l’Alt Urgell, a més de tenir un bon tir des de mitjana distància i bons dots per assistir les seues companyes. Aquesta passada campanya ha destacat al Herner alemany, amb el qual ha fet una mitjana de 10,5 punts, 4,6 rebots i 8,2 assistències per enfrontament.

La temporada anterior, la 2022-2023, la va començar al Valosun KP Brno de República Txeca, firmant 7,3 punts i 4,3 rebots a la Eurocup Women i 5 punts i 3,3 rebots a la Lliga txeca. Al gener va fitxar per l’MBK Ruzomberok del seu país, amb el qual va disputar 16 partits fent una mitjana de 12,2 punts, 6,4 rebots, 1 assistència i 1 tap per partit. També ha estat internacional en totes les categories inferiors d’Eslovàquia i amb la selecció absoluta va disputar les fases de classificació de l’Eurobasket 2023 i 2025.Amb el joc interior tancat amb la incorporació de Svetlikova, que s’uneix a les pivots ja confirmades de la croata Ana Mandic (Piestanske Cajky eslovac), la nord-americana Azana Baines (Seton Hall Pirates), l’aragonesa Mariana Mata (BYU Cougars) i la ruandesa Bella Murekatete (Washington State), el club busca ara una base que complementi la barcelonina Regina Aguilar (Celta), una escorta per competir amb Júlia Soler i una aler per formar duo amb Palma per completar una plantilla d’onze fitxes.