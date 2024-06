ACB entre 275 i 450 euros

detail.info.publicated Xavier Pujol detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Veure l’històric debut del Força Lleida a la Lliga ACB costarà entre 275 euros el carnet més barat i 450 el més car, uns preus conformes amb la categoria i que, segons va reconèixer ahir el seu president, Albert Aliaga, estan en línia amb els d’altres clubs de la categoria. «La gent cantava “Volem ACB! Volem ACB!”, doncs ja la tenim aquí. Llancem la campanya amb un objectiu clar, convertir el nostre pavelló en una caldera com ho va ser fa uns anys. Ho ha estat a LEB Or, on l’afició va demostrar que està amb l’equip i creu en el projecte, i ara arriba el moment de multiplicar quant a quantitat, no qualitat, que ja la teníem, i que el territori de Lleida demostri que vol ACB», va assenyalar el màxim mandatari.

Hi haurà un total d’onze zones al Barris Nord, la més barata serà la situada darrere de les cistelles (zona 9), que costarà 275 euros, seguint amb els 295 de la 3 i 4, la grada que es coneix popularment com Dragon Khan (també les zones laterals inferiors) i la 10. Els abonaments més cars corresponen a les zones centrals, com la 5 i 6, situades darrere de les banquetes, i algunes files (a partir de la 7) de les zones 1 i 2 de la grada principal, que costen 395 euros. Les tres primeres files a peu de pista estaran reservades per a autoritats, com si fos una llotja, i de la 4 a la 6 seran els seients més cars, a 450 euros. El carnet familiar valdrà 195 euros per persona i inclou dos adults i un màxim de tres menors.

Abonaments Força Lleida

Aliaga va defensar els preus, ostensiblement més cars que a LEB Or, i ho va justificar dient que “el producte és un altre i la nostra política des de sempre ha estat la de no regalar, però creiem que estem en la línia de Manresa i Girona, o una mica més baixos”, va assenyalar. “No serà un projecte fàcil perquè serà multiplicar per bastant el pressupost que teníem”, va avisar, però va deixar clar que “no farem bogeries. Som conscients de la responsabilitat que hem assumit”. Aliaga es va marcar com a objectiu doblar els abonats actuals. “4.000 és l’objectiu i també el límit que ens hem marcat, perquè l’ACB t’exigeix un percentatge d’entrades en taquilla i un altre per a l’afició rival, i creiem que també hem de donar l’opció a aquella gent que, pel que sigui no pot o no vol fer-se abonat, que pugui venir a disfrutar de l’espectacle”, va afirmar. Els actuals abonats podran renovar el carnet entre el 25 de juny i l’1 de juliol i a partir del 2 de juliol s’obrirà a tothom.

El club espera complir tots els requisits

Albert Aliaga va reconèixer ahir que el club està treballant a preu fet per complir tot el que exigeix l’ACB per ser acceptat a la Lliga, decisió que prendrà en l’assemblea del proper 16 de juliol. “Espero que la documentació estigui en regla quan a l’assemblea ens donin el vistiplau per ser oficialment membre de la Lliga. Farem el que sigui”, va dir Albert Aliaga.

El soci podrà alliberar el seient si no l’utilitza

El Força Lleida també posarà a disposició dels abonats la possibilitat d’alliberar el seient i obtenir un benefici, una cosa que va popularitzar el FC Barcelona. L’abonament inclourà tots els partits de la fase regular i no hi haurà cap Dia del Club, i el preu de les entrades estarà en funció del rival, per la qual cosa els partits davant el Barça i Reial Madrid seran més cares.

Aliaga recorda els seus predecessors

Albert Aliaga va iniciar la presentació de la campanya recordant les directives que van gestar el que és ara el club, des de l’època de Maristes amb Vicenç de Pablo, passant per la del Lleida Bàsquet, amb Ferran Vidal al capdavant, i l’actual Força Lleida, amb el seu primer president, Félix González.

Kuath, a l’Hamburg per jugar la Eurocup

Kur Kuath és ja baixa segura després que ahir s’oficialitzés el seu fitxatge per l’Hamburg alemany, amb el qual disputarà la Eurocup. De l’actual plantilla només Rafa Villar seguirà a l’equip, mentre que Hasbrouck no està descartat definitivament.