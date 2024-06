Castelldefels homenatja Ronaldinho i el Barça

Ronaldinho i el FC Barcelona van estrenar ahir el Passeig de la Fama de Castelldefels on, en un acte presidit per l’alcalde d’aquesta localitat, Manuel Royes, van ser col·locades sengles estrelles al passeig Marítim dedicades al brasiler i al club, que va estar representat per Joan Laporta.

Durant els seus anys al Barça (2003-2008), Ronaldinho es va establir en aquesta localitat costanera, que ara ha tingut aquest detall amb el crac. “Castelldefels és casa meua”, va dir l’exfutbolista, que es va fondre en una abraçada amb el president del Barcelona i amb Deco, director esportiu del club, amb qui va coincidir com a jugador durant la seua etapa blaugrana. Hi van assistir també Roberto de Assis, germà de Ronaldinho, i Vitor César Ruas, amic de la família i un dels promotors de l’acte. Centenars d’aficionats van ovacionar l’estrella.