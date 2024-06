Portugal guanya Turquia i avança als vuitens de final

Portugal va segellar ahir la classificació als vuitens de final de l’Eurocopa, a l’imposar-se a Turquia per 0-3 en un matx en el qual els del balaguerí Robert Martínez van doblegar amb fermesa la principal perseguidora al grup F. Amb aquesta victòria i el triomf davant República Txeca en el seu debut per 2-1, els lusitans afrontaran l’última jornada amb Geòrgia amb la primera plaça del grup assegurada.

En els compassos inicials, les dos seleccions van tenir oportunitats d’avançar-se en el marcador. Tot i així, Portugal va ser més efectiu i en el minut 21 Bernardo Silva va aprofitar un mal rebuig de Kökçü, després d’una gran jugada combinativa, per obrir el lluminós amb un tret molt potent (0-1). Tan sols set minuts després, Cancelo va recuperar una pilota al centre del camp, que va acabar perdent en un intent de passada a Cristiano. Tanmateix, el que semblava un error del lateral del Barça va acabar convertint-se en el segon gol de Portugal, després que el central de Turquia Akaydin es marqués un gol en pròpia porta intentant fer una passada molt senzilla al seu porter, que estava fora de posició (0-2).A la segona part, els lusitans no van deixar lloc a la sorpresa i al minut 55 una magnífica passada de Neves a l’esquena de la defensa va trobar sol Cristiano, que amb la passada de la mort li va regalar el 3-0 definitiu a Fernandes i es va convertir en el màxim assistent en la història de l’Eurocopa amb set.El mateix Cristiano també va ser protagonista per les quatre interrupcions que hi va haver durant el transcurs del duel pel salt d’espectadors al terreny de joc.

Embolicat en un malastruc que sembla interminable, amb un altre gol anul·lat i diverses ocasions desbaratades pel porter Florin Nita, Romelu Lukaku va tornar a barallar-se amb l’art de la definició i Bèlgica, amb els gols de Yuri Tielemans i Kevin de Bruyne, que va completar un duel d’autor, va guanyar 2-0 Romania i va sumar tres punts claus en el seu objectiu d’arribar als vuitens de final.

Sembla que a Lukaku algú li ha fet un mal d’ull. Sembla inexplicable que encara no hagi marcat un gol en tota l’Eurocopa. Ha gaudit de múltiples oportunitats en els dos primers enfrontaments. I no és que falli tot el que cau a les seues botes, perquè també n’encerta. El problema és que quan clava la diana sempre apareix la tecnologia per fastiguejar el final d’una sequera que desesperaria qualsevol. Amb aquest resultat, al Grup E de l’Eurocopa els quatre equips estan empatats a punts.

Geòrgia va salvar ahir un punt amb República Txeca (1-1) i segueix viva a l’Eurocopa gràcies a una actuació imperial de Mamardashvili, que va fer 11 parades. Els georgians es van avançar des dels 11 metres, però un gol de Schick al minut 59 va igualar el partit (1-1).

Laporte: “S’ha especulat molt”

Aymeric Laporte va assegurar ahir que es generen “més titulars del compte” amb el seu estat de forma. “S’ha especulat molt, crec que no hi havia tanta informació per opinar tant sobre el meu estat de forma, però sol passar. Hi ha molta mala informació, es generen més titulars del compte”, va lamentar.

Nova multa a Croàcia per culpa de l’afició

La UEFA va imposar ahir a la Federació Croata de Futbol la seua segona multa a l’Eurocopa, aquesta vegada de 27.500 € pel comportament de la seua afició en el partit contra Albània de dimecres passat a Hamburg. L’anterior multa, pel mateix motiu, va ser de gairebé 88.000 euros.