Les jugadores del Força Lleida recullen firmes contra la renúncia a l'LF2

Les jugadores de l’equip sènior femení del Força Lleida han convocat per demà una concentració davant del Barris Nord (17.00), per protestar per la decisió del club de renunciar a la plaça en Lliga Femenina 2, tal com va informar ahir SEGRE. Durant la protesta llegiran un manifest, que ja han començat a distribuir a través de les xarxes socials i amb el qual estan recollint firmes en contra de la decisió presa pel club.

Les jugadores consideren que la renúncia a la plaça és “un retrocés inadmissible per al bàsquet femení de Lleida”, per la qual cosa “instem la junta directiva del Força Lleida a reconsiderar la decisió i fem una crida a tota la comunitat esportiva, institucions i a tots els ciutadans i ciutadanes de Lleida a unir-se a la nostra campanya per revertir aquesta decisió injusta i assegurar que el bàsquet femení del Força Lleida rebi el suport que es mereix”, expliquen.Aquesta ha estat la tercera temporada que l’equip ha competit a la Lliga Femenina 2, les dos primeres com a CB Lleida i aquesta tercera ja com a Força Lleida, ja que, com recorden les jugadores, “després de mesos de reunions” el “Club Bàsquet Lleida, club històric del bàsquet femení de la ciutat, va decidir fer el pas i confiar en l’actual junta directiva del Força Lleida per dirigir el primer equip femení, creient que els seus recursos econòmics, la seua estructura i la seua imatge ajudarien a fer créixer el bàsquet femení de la ciutat”. Afegeixen que el CB Lleida va cedir la seua plaça a l’LF2, juntament “amb les subvencions de la temporada”, i lamenten que “només una temporada després el que es va guanyar a la pista s’ha desfet als despatxos”.