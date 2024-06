Marc Márquez cau a l'esprint d'Assen, dominada per Bagnaia

El cerverí Marc Márquez (Ducati Gresini) ha caigut a la segona volta de la prova esprint del Gran Premi dels Països Baixos, que ha acabat amb una victòria plàcida del campió del món, Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo), just per davant del líder del campionat, Jorge Martín (Pramac Ducati), que ha estat segon, en un podi que ha completat l'Aprilia de Maverick Viñales

Així, Márquez perd punts respecte als dos primers del campionat, ja que ara queda a 44 punts de Martín després de quedar-se sense puntuar per primer cop durant tota la temporada un dissabte. El cerverí sortia des de la setena posició a la graella, com també farà demà a la cursa llarga, i rodava cinquè quan ha caigut després d'una bona sortida.

El seu germà Àlex sortia quart, després d'un bon paper a la Q2, i ha mantingut la posició durant gairebé tota l'esprint, després de perdre la posició de podi contra Viñales en el tram inicial. Tot i això, ha perdut pistonada en el tram final fins caure a la setena posició per creuar la meta. Però finalment ha caigut a la vuitena per una sanció de temps per superar els límits de pista i ha sumat un punt.