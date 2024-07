Blanca Cano, del CECELL, guanya l'Estatal cadet amb Catalunya

Blanca Cano, jugadora cadet del CECELL, es va proclamar campiona d’Espanya en categoria cadet com a part de la selecció catalana, que va superar per 3-1 al combinat del País Valencià a la final del Campionat d’Espanya per seleccions autonòmiques que va acollir Valladolid.

Blanca Cano, de quinze anys, està becada a l’acadèmia Blume des de l’any 2022 i és una d’habitual de les convocatòries de la selecció espanyola sub-17.