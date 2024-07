Russell, guanyador per sorpresa

George Russell (Mercedes) va conquerir ahir el GP d’Àustria, onzena prova del Mundial de Fórmula 1, després que Max Verstappen (Red Bull) i Lando Norris (McLaren) punxessin quan lluitaven per la primera posició quan faltaven 7 voltes, mentre que Carlos Sainz (Ferrari) va ser tercer i Fernando Alonso (Aston Martin), divuitè. En la volta 64, amb Verstappen al capdavant i Norris a la seua roda, els dos pilots es van trobar en un revolt i el toc es va saldar amb dos rodes punxades i un obligat pas per boxes. El britànic va haver de retirar-se, però el tricampió del món, que en cursa va arribar a atresorar 8 segons d’avantatge, va poder seguir i va acabar cinquè. L’incident va obrir la porta a la victòria de Russell. Juntament amb ell, van pujar al podi Oscar Piastri (McLaren) i Carlos Sainz. Una vegada apagats els semàfors, Verstappen va retenir la seua pole, però al darrere es trencaven les hostilitats. Lewis Hamilton (Mercedes) va superar Sainz, però direcció de carrera li va ordenar tornar la posició. A més, un toc entre Charles Leclerc (Ferrari) i Piastri va obligar el pilot de la Scuderia a passar en la segona volta per boxes per substituir l’aleró davanter. A la volta 21, Alonso es va tocar amb Guanyu Zhou (Kick Sauber) i va rebre una sanció de 10 segons. Per la seua part, Verstappen es va deslliurar d’una penalització per un unsafe release al pitlane amb Norris, però això no va evitar que el britànic se li atansés. Després d’una mala parada, el tricampió del món es va quedar al costat del pilot de McLaren, que a la volta 55 es va tirar sobre el neerlandès per l’interior al revolt 3, però no va poder superar-lo. Quatre girs després, ho va tornar a intentar i ho va aconseguir, però va haver de tornar-li la posició per fer-ho per fora de la pista. Després d’un nou intent, tot va saltar pels aires en la volta 64. Els dos es van tocar i van patir punxades que els van deixar fora de la baralla per la victòria. Mentre entrava el virtual safety car, Russell celebrava el primer lloc, que ja ningú no li va discutir, i Piastri i Sainz es van beneficiar de l’incident per pujar al podi.

L’aranès Boya es queda fora dels punts a l’F3

El pilot aranès Mari Boya (Campos Racing) va ser divuitè en el Gran Premi d’Àustria de Fórmula 3, quedant fora de la zona de punts i descendint a l’onzè lloc de la general. El britànic Luke Browning (Hitech Pulse-Eight) va ser el guanyador de la cita, al davant de Gabriele Minì i Dino Beganovic, ambdós del Prema. Browning lidera el Mundial amb 106 punts, 11 més que Minì i 20 més que Fornaroli (Trident), que ahir va ser novè. Boya, amb quaranta punts, es va veure superat pel búlgar Nikola Tsolov (Art), que en suma un total de 44.