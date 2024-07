Ramon Usall publica la versió en anglès de la seua 'Futbolítica'

El lleidatà Ramon Usall acaba de publicar la versió en anglès de la seua obra Futbolítica. Històries de clubs políticament singulars, editada el 2017 en català per Ara Llibres. L’obra, traduïda per Luke Stobart i editada per Pluto Press, es titula Kicking Off Around the World, 55 Stories From When Football Met Politics i proposa una volta al món a través de les històries de 55 clubs que mostres els vincles entre futbol i política. També està en castellà i gallec.