Marina Pérez, de l'Elx, quart fitxatge de l'AEM

L’AEM va anunciar ahir el seu quart fitxatge i la setena renovació per a la nova temporada 2024-2025, la tercera consecutiva que militarà a la Primera RFEF. Es tracta de la mitjapunta il·licitana Marina Pérez, de 23 anys i que arriba procedent de l’Elx de la Segona RFEF, on ha desenvolupat tota la seua carrera esportiva, i de la defensa central Andrea Palacios, que continuarà una campanya més defensant els colors del club del Recasens.

Marina Pérez va jugar la temporada 2021-2022 a Reto Iberdrola, en la qual l’equip va baixar, la següent ho va fer a Primera Nacional i aquesta última va militar la Segona RFEF, aconseguint la sisena posició. En la que tot just ha acabat va disputar 28 partits, dels quals 27 van ser com a titular i va anotar quatre gols, els primers que aconseguia en la categoria. La il·licitana s’uneix als reforços ja confirmats de la també centrecampista reusenca Paula Ransanz, que arriba procedent del Racing femení, també de la Segona RFEF; la lateral esquerrana valenciana Laura Blasco, de l’Alhama CF, i la davantera internacional marroquina Fátima Gharbi, de l’Europa, aquestes dos últimes de la Primera RFEF.Rubén López té ara onze jugadores en plantilla, la portera Laura Martí, les defenses Loba, Meri Martorell, Andrea Palacios i Laura Blasco (Alhama CF), les centrecampistes Noe Fernández, Paula Ransanz (Racing) i Marina Pérez (Elx), i les davanteres Laura Fernández, Mariajo Medina i Fabi Gharbi (Europa). Falta per confirmar el futur de cinc jugadores, que en principi haurien de renovar. Es tracta de l’extrem Evelyn Acosta, les defenses Silvia Peñalver i Jeni Santiago, i les migcampistes Elisa Tomé i Abril Rodrigo.