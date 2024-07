Ronald Araujo serà operat i estarà quatre mesos de baixa

El Barça perdrà Ronald Araujo almenys fins al novembre. El defensa uruguaià passarà pel quiròfan per guarir la lesió al tendó isquiotibial de la cama dreta. Acabat d’aterrar des dels Estats Units amb la medalla de bronze de la Copa Amèrica a la maleta, el defensa uruguaià va arribar ahir al matí a la Ciutat Esportiva de Sant Joan Despí per ser sotmès a unes proves mèdiques que van determinar exactament la important lesió muscular soferta a la cuixa de la cama esquerra en els quarts de final del torneig davant de Brasil el 6 de juliol. Després de descartar-se el tractament conservador pel risc de recaiguda, serà intervingut quirúrgicament pel doctor Lasse Lempainen a Turku (Finlàndia), que ja va operar Alejandro Balde, Dembélé, Ansu Fati i Sergi Roberto.

D’altra banda, el president del FC Barcelona, Joan Laporta, va declarar ahir com a testimoni en la instrucció del cas Albert Ramos, després que el tenista interposés una denúncia per presumpta estafa contra Joan Oliver, màxim accionista del desaparegut CF Reus Deportiu. Laporta sempre ha negat la seua implicació en l’empresa CSSB Limited, propietària del 57% del club reusenc i que era gestionada per Oliver, que és l’únic acusat en el cas.En un altre ordre de coses, l’AS Mònaco de l’Aventura 1 francesa serà el rival del FC Barcelona en la 59a edició del Trofeu Joan Gamper, que servirà com a presentació del nou Barça de Hansi Flick i que es disputarà a l’Estadi Olímpic Lluís Companys el 12 d’agost a les 20.00 hores.Per la seua part, l’equip femení del Barcelona, al capdavant del qual hi haurà com a entrenador Pere Romeu en substitució de Jonathan Giráldez, iniciarà el seu treball amb les jugadores disponibles el pròxim 1 d’agost.