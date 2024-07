Adri, feliç de tornar a casa

“Aquest era el moment perfecte per tornar a casa i considero que estic preparat per afrontar aquest repte”, va explicar ahir Adri Gené (el Poal, 26-4-1999), durant la seua presentació com a nou jugador del Lleida. El club també va presentar Fran Pérez, davanter com el lleidatà, i ambdós van coincidir que l’acord amb el club va ser “molt ràpid”.

Raúl Fuster, director esportiu del Lleida, va recordar que Adri “és de la casa, torna després de cinc o sis anys i va arribar a debutar amb el primer equip. Estem molt contents de poder portar talent lleidatà”, i va aprofitar l’acte per agrair-li públicament “la seua predisposició. Tenia més ofertes i li agraeixo que apostés per nosaltres”. De Fran Pérez va dir que “també és un davanter que pot ocupar diverses posicions, és molt físic, té una bona definició i bon maneig de pilota”.Gené, que arriba de l’Europa, va confessar estar “molt content” i “il·lusionat” de tornar “al lloc on em vaig formar” i va mostrar les seues ganes de “treballar i donar el 100% per tornar la confiança que han posat en mi”. Va afegir que “és molta responsabilitat, però sento els colors, em sento preparat i vinc de fer la meua millor temporada”. També va recordar l’afició: “La comunió afició-equip és impressionant. Convido la gent que sumi, que estigui amb nosaltres, perquè ho donarem tot. Tenim ganes de viure una gran temporada.”Per la seua part, Fran Pérez (Madrid, 10-2-1998) va destacar la rapidesa amb què va arribar a un acord amb el Lleida. “L’oferta em va arribar un dissabte i el diumenge ja estava tot firmat. Va ser molt senzill perquè les dos parts estàvem d’acord en tot.”Sobre la seua posició al camp, va dir que “els últims anys he canviat bastant, però l’any passat, jugant de davanter o segon punta, he trobat el meu lloc”. Va afegir el seu desig d’“ajudar el club a aconseguir l’objectiu col·lectiu i si tots donem la nostra millor versió estarem més a prop d’aconseguir-ho”. La plantilla farà avui el primer entrenament a l’Annex.